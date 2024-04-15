Тотальный диктант: Иностранцы смогут проверить владение русским языком на тесте TruD

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В рамках Тотального диктанта — 2024 для людей, изучающих русский язык как иностранный, пройдет традиционный тест TruD. Он состоит из 10 интересных и познавательных заданий, разработанных экспертами русского как иностранного (РКИ) на основе оригинального текста диктанта.



«Этот тест появился благодаря неподдельному интересу иностранных студентов, обучающихся в России, к проекту „Тотальный диктант“. Мы заметили, что многие из тех, кто изучал русский язык, хотели написать диктант, но, к сожалению, знания русского языка им не хватало для того, чтобы участвовать на равных вместе с носителями русского языка. Поэтому специально для тех, кто изучает русский язык как иностранный, проводится тест TruD. Это тестовое задание разной степени сложности. Тест призван объединить тех, кто владеет русским языком как родным, и тех, кто изучает русский язык в рамках одной акции в одном пространстве. Таким образом, наш праздник русского языка становится еще более всеобъемлющим. Каждый год все больше и больше иностранцев (не только в России, но и за рубежом) присоединяются к акции, с удовольствием пишут диктант и тест. Благодаря этому они не только изучают русский язык, но и погружаются в русскую литературу, в контекст русской культуры, истории и современной жизни в России. Это очень важно, потому что мы позволяем иностранцам не только узнать что-то новое о русском языке и изучить его еще лучше, но и узнать нашу страну», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.



Экспертная группа разработала девять увлекательных заданий, основанных на оригинальном тексте диктанта. Финальное десятое задание позволит участникам прочувствовать атмосферу основного мероприятия: они напишут отрывок из текста под диктовку. Тест рассчитан на разные уровни владения языком: от А2 до В2. Однако даже те, кто владеет языком на уровне А1, справятся с частью заданий. Те же, кто владеет русским языком на уровне С1 или С2, уже могут попробовать написать Тотальный диктант.



Тестирование пройдет в 119 городах 31 стран, среди которых Абхазия, Австралия, Армения, Бангладеш, Беларусь, Германия, Венгрия, Вьетнам, Греция, Испания, Италия, Кипр, Китай, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Польша, Россия, Сирия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Франция, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, США. Самое большое количество площадок будет организовано в России, Китае и Сирии.



Зарегистрироваться для участия в тесте можно по этой ссылке: https://trud.totaldict.ru/. Также у участников будет возможность написать тест онлайн. Акция состоится 20 апреля 2024 года.



В 2024 году столицей акции диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на XII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке.



Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе в день проведения акции 20 апреля 2024 года пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.



В 2024 году ВКонтакте стала официальной социальной сетью Тотального диктанта. Эксклюзивно в этой соцсети пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля VK.



Тотальный диктант — 2024 можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей. Начать готовиться к международной акции по проверке грамотности можно уже сейчас: очно в своем городе или онлайн.