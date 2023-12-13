ТГУ подтвердил компетенции в Росаккредитации

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Достоверность исследований Тольяттинского государственного университета (ТГУ) в области экологии подтверждена в Федеральной службе по аккредитации.

Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований (НАЦ) ТГУ в третий раз подтвердил компетенции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). В состав центра входит единственная в Приволжском федеральном округе передвижная эколаборатория, которая занимается комплексным исследованием состава атмосферного воздуха в Тольятти, результаты оперативно отражаются в Экологическом атласе Тольятти на сайте администрации города. Протоколы НАЦ ТГУ по итогам анализа проб воды, воздуха и почвы по-прежнему имеют юридическую силу.

– Подтверждение компетенции НАЦ – гарантия надёжности и достоверности проводимых нами испытаний и исследований. Для жителей Тольятти остается актуальным вопрос качества атмосферного воздуха. Для ТГУ подтверждение компетенций – это и вопрос репутации, и расширения объемов выполняемых работ для партнеров, включая администрацию города, – отметил директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников.

По словам директора НАЦ ТГУ Татьяны Зиминой, подготовка к подтверждению компетенций началась ещё в 2021 году. За два последних года в законодательстве регулирующих органов произошли глобальные изменения, и требования к подтверждению компетентности стали значительно жёстче.

– Экспертиза по расширению области аккредитации состояла из двух этапов: на первом проверялись документы системы менеджмента, технические ресурсы центра, на втором экспертная группа оценивала компетентность сотрудников центра, их умение проводить испытания. С поставленными задачами мы справились успешно. 29 ноября 2023 года вышел приказ о подтверждении компетентности НАЦ и расширении области аккредитации до 108 видов анализа объектов окружающей среды, - говорит Татьяна Зимина.

Выдача аттестата Федеральной службы по аккредитации означает техническую компетентность испытательной лаборатории в заявленной области аккредитации. Лабораторию вносят в национальный реестр аккредитованных лиц, где проверить её наличие может каждый производитель товара, подлежащего сертификации или декларации.

– Для поддержания компетенций НАЦ ведётся непрерывная работа по внутрилабораторному контролю, проходят внутренние аудиты по системе менеджмента, ежегодно осуществляется техническое обслуживание приборов и поверка средств измерений в метрологических службах, аккредитованных в Росаккредитации. Следующая проверка на подтверждение компетентности состоится через 2 года, – поясняет Татьяна Зимина.

НАЦ проводит работы различной направленности с ведущими предприятиями Тольятти. Например, с ПАО «КуйбышевАзот» по экологическому контролю санитарно-защитной зоны завода, с ООО «Федерал-Могул Пауэртрейн Восток» по контролю технологических процессов для поддержания качества выпускаемой продукции. Заказчиком научно-аналитического центра в области экологического контроля объектов окружающей среды также является ООО «Эковозсервис».

Кроме текущих задач НАЦ работает над перспективными проектами. Одно из направлений – совместная деятельность ТГУ с участниками эколого-промышленного консорциума по созданию экологического цифрового двойника города. Он сможет выдавать динамические данные о выбросах на всех предприятиях города и с учётом розы ветров. Эта информация позволит локализовать источник выбросов проверяющим и надзорным органам и улучшить экологическую ситуацию в Тольятти. Предприятия смогут в режиме онлайн регулировать технологические мощности, а горожане с учётом экологической ситуации планировать прогулки, занятия спортом на открытом воздухе без вреда для здоровья.