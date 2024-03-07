Тест-системы ученых СамГМУ помогут быстрее выявлять больничные инфекции

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России совместно с компанией «ТестГен» разрабатывают набор реагентов для выявления ДНК микроорганизмов, которые являются причиной большинства госпитальных инфекций. Основная задача таких тест-систем - существенно ускорить выявление у пациентов целевых микроорганизмов, которыми они могут заразиться в стационаре.

Как пояснил заведующий лабораторией метагеномики человека Центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ Алексей Сустретов, заражение внутрибольничными инфекциями приводит к увеличению времени госпитализации, существенно снижает качество жизни и может привести к летальному исходу. Разрабатываемая тест-система позволит в короткие сроки выявлять возбудителей наиболее опасных заболеваний - синегнойной инфекции и группы энтерококковых инфекций.

«Микроорганизмы можно также выявлять с использованием микробиологических методов, но это занимает от одного до пяти дней, – рассказал Алексей Сустретов. – С помощью наших ПЦР-наборов результат можно получить в течение 3-4 часов после сбора биоматериала. Аналоги на рынке существуют, но преимущество нашей тест-системы в удобстве комплектации - доминирующие микроорганизмы, которые встречаются в лечебных учреждениях, можно будет определять всего в двух реакционных пробирках. Кроме того, в них сразу можно определить до шести микроорганизмов».

В набор будут входить две готовые смеси реагентов, в каждой из которых - по три целевых микроорганизма и внутренний контрольный материал для оценки качества проведенной ПЦР. Для тестирования у пациента можно будет брать любой биоматериал, например, мазок из носоглотки или ротоглотки, кровь, раневое отделяемое.

Клинические испытания запланированы на май этого года. После проведения клинических испытаний будет подана заявка на получение регистрационного удостоверения. В практику тест-системы планируют внедрить к концу года.

В разработке участвуют команды Лаборатории метагеномики человека, Лаборатории генетических методов в микробиологии, Лаборатории культуромных и протеомных исследований в микробиологии НОПЦ ГЛТ СамГМУ и специалисты ООО «ТестГен» - одной из ведущих R&D-компаний российского рынка молекулярной диагностики, биотехнологий и биоинформатики.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).