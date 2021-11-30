Студенты СамГУПС победили в первом Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход»

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Студенты Самарского государственного университета путей сообщения победили в первом Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход».

По результатам конкурсного отбора СамГУПС вошел в ТОП-50 лучших вузов России и получил грант на развитие в размере 2,5 миллиона рублей.

На конкурсе СамГУПС представляли участники студенческого научного общества (СНО), студенты университета Татьяна Десяткова, Анна Аничхина, Ангелина Жукова (Немоляева), Елизавета Филимонова и Ангелина Ровинских. Девушки получили ценные подарки, сертификаты на дополнительное обучение, много эмоций и главный приз конкурса – грант в размере 2,5 млн рублей на развитие университета.

Как рассказала участница команды, студентка электротехнического факультета СамГУПС Татьяна Десяткова, на площадке конкурса в парке «Сириус» было представлено пространство «Университета будущего». Все конкурсанты учились на восьми факультетах, посвящённых главным проблемам (мегавызовам) современного университета: карьера, образование, отношения, наука, безопасность, путешествия, устойчивое развитие и доступность для студентов с особыми возможностями здоровья.

Ребята выполняли интерактивные задания, кейсы на решение проблем современности, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. За успешное обучение получали баллы и оценки экспертов. В составе жюри были руководители Департамента управления персоналом, Центра инновационного развития ОАО «РЖД», Дирекции железнодорожных вокзалов, железных дорог.

Специалисты холдинга помогали конкурсантам в таких направлениях как «Анализ лучших практик. Генерация идея», «Исследование целевой аудитории», «Отбор решения для прототипирования», «Прототипирование в командах».

Программа финала состояла из серии проектных состязаний по разработке решений для университетов совместно с партнерами конкурса, а также из заданий для оценки компетенций участников.

Не случайно на торжественной церемонии награждения победителей конкурса заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин отметил энергию и драйв участников, а также проектные решения, которые будут использованы в бизнес-процессах компании для повышения эффективности железных дорог.

«С одной стороны РЖД – это богатейшие традиции надёжности, безопасности, качества и заботы о клиентах, с другой – это экология, инновации, цифровизация, то, что относится к вам – молодым, энергичным людям. На железной дороге есть такое понятие «главный ход», пусть конкурс «Твой ход» станет для вас выходом на главный ход и пусть всегда для вас горит зелёный!», - пожелал победителям конкурса Евгений Чаркин.

По словам Татьяны Десятковой, заниматься на площадках конкурса было очень познавательно и интересно. Особенно запомнилось общение с топ-менеджерами ОАО «РЖД» Евгением Чаркиным и начальником отдела профессионального обучения Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Евгением Архиповым.

«Были интересные лекции и мастер-классы от экспертов РЖД. По итогам участия в конкурсе руководители компании предложили нам пройти стажировку и производственную практику в подразделениях холдинга РЖД. Мы обменялись контактами. Уверены, что знания и опыт, полученные ходе конкурса «Твой ход» помогут нам в дальнейшей карьере», — рассказала Татьяна Десяткова.

Татьяна выиграла сертификат на обучение языку программирования с нуля. Рассчитывает, что знания полученные в ходе обучения помогут в карьерном продвижении, в перспективе планирует заниматься разработкой новых программных продуктов.

Другая участница конкурса, студентка СамГУПС Ангелина Ровинских выиграла сертификат на обучение английскому языку. Международный английский пригодится при изучении зарубежного опыта и написании статьей в научные журналы.

«Твой Ход» – Всероссийский студенческий конкурс, целью которого является реализация потенциала студенческой молодежи. Задача Конкурса – создать среду развития и поддержки карьерных и жизненных траекторий для каждого студента.

«Твой Ход» проводился в стране впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Финал первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» завершился 29 ноября в парке культуры и науки «Сириус» в Сочи. В нем приняли участие 1 000 студентов из 76 регионов страны. По итогам конкурса победителями стали 200 студентов, которые получили премии в размере 1 млн руб. Кроме того, по количеству баллов и максимальным активностям студентов был сформирован ТОП-50 лучших вузов, которые получили гранты на сумму 2,5 млн рублей каждый. В числе лучших и Самарский государственный университете путей сообщения. Средства гранта будут направлены на развитие университета, передает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС