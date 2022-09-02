Студенты Самарской области присоединились к марафону «Знание»

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Студенты Самарской области присоединились к самому масштабному и долгожданному событию лета и осени – федеральному Просветительскому марафону «Знание»!

31 августа стартовал федеральный Просветительский марафон «Знание» от российского общества «Знание». В Самарской области 1 сентября к марафону присоединились студенты вузов. Для них были организованы прямые трансляции на нескольких площадках: в Самарском государственном университете путей сообщения, университете «МИР», Самарском государственном экономическом университете, Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном аграрном университете, Московском городском педагогическом университете (Самарский филиал), Самарском университете имени академика С.П. Королева, медицинском университете «Реавиз», Поволжском государственном университете сервиса, и на базе медицинского университета.

В Поволжском государственном университете сервиса в День знаний студенты смотрели и обсуждали лекцию об одном из ключевых секторов развития российской экономики от главы корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Отечественная атомная промышленность по праву считается гордостью страны: несколько десятков лет назад прорывы советских ученых гремели на весь мир. По сей день в стратегически важной отрасли лидерские позиции удается удерживать.

«Я думаю, что выступления таких известных и успешных личностей, которые вещают в рамках этого марафона, позволит ребятам с 1 курса правильно включиться в образовательную деятельность, подключиться к научным исследованиям, к акселератору, который у нас запускается, и начать разрабатывать важные для России технологические продукты», – считает ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова.

«Я поддерживаю онлайн-обучение, так как это удобно, можно получить информацию из любой точки мира в максимальном количестве! Увидел возможности развиваться в совершенно разных, непредсказуемых направлениях. Хотел бы еще раз поучаствовать в таком марафоне», – поделился впечатлениями студент Иван Калмыков.

Дарья Иванова, студентка 3 курса, отметила: «Для меня явилось значимым событием участие в марафоне «Знание». Удалось услышать профессионалов с огромным практическим опытом, которые показали нам сегодня более легкий и понятный путь как продвинуться, как заниматься своим бизнесом и, возможно, в будущем стать такими же лекторами и помогать подрастающему поколению строить свою карьеру и бизнес».

2 сентября – финальный день федерального Просветительского марафона «Знание», который завершится премьерой спектакля «Трудный экзамен» по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества «Знание». Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества «Знание».

Продолжится цикл интерактивных дискуссий студенческого сообщества с государственными деятелями, лидерами бизнеса, учеными и популяризаторами науки, специалистами медиаиндустрии в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», которая стартовала в День знаний и продлится до 9 сентября.

От Самарской области в акции примут участие несколько спикеров, в их числе: министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутаты Самарской Губернской Думы, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.