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Состоялся вузовский этап Окружного проекта Приволжского федерального округа «Интеллектуальная олимпиада ПФО». Команда Самарского государственного социально-педагогического университета показала лучший результат, набрав наибольшее количество баллов.

Вузовский этап проводился в онлайн-режиме и представлял собой игру «Что? Где? Когда?». Стать его участниками могли все желающие студенты из вузов и ссузов ПФО. Вопросы игры были посвящены истории, языкознанию, географии, астрономии, литературе. За каждый правильный ответ команды получали по 1 баллу. Максимум можно было набрать 36 баллов. Команда «ФЭУСята2.0» из СГСПУ набрала 32 балла и показала лучший результат из всех участников.

В вузовском этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО для студентов приняло участие 366 команд из 12 регионов Приволжского федерального округа. Самарскую область представляли 131 команда.

Команды, набравших наибольшее количество баллов, смогут представить свой регион в финальном этапе Интеллектуальной олимпиады, который пройдет в сентябре в Саранске.

Окружной проект «Интеллектуальная олимпиада ПФО для студентов» проводится при поддержке полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.