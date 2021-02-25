Студенты Самарского университета проведут испытательный запуск экспериментальной ракеты нового поколения

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Участники студенческого КБ RocketLAV приурочили первый запуск ракеты “Capella-МЛ” к юбилею полета Юрия Гагарина.

Участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. C.П. Королёва RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты - “Capella-МЛ”. Все работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта.

Предыдущие разработки студентов Самарского университета неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов в России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции (CNES) (1). А в 2019 году СКБ RocketLAV было признано лучшим студенческим конструкторским бюро России (2).

Проект “Capella” получил имя в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего. Это будет ракета нового поколения, включающая в себя несколько модификаций. Главная особенность нового проекта в том, что это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.

Предшественница “Capella” - запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0 - была двухступенчатой, взлетала на высоту 1,5 км и не имела полезной нагрузки. В одноступенчатой “Capella” полезная нагрузка предусмотрена - это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. При этом новая модель сможет подниматься на высоту свыше 2 км.

Ключевой особенностью модели является модульная конструкция, позволяющая упростить работу над ракетой. Также для “Capella” разрабатывается новая электронная начинка: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации.

Важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки отработавших ступеней, обеспечивающая многоразовое использование ракеты.

Первый запуск новой модели должен состояться весной этого года на испытательном полигоне в Чапаевске. Разработчики “Capella” решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос. Активную поддержку студенческой инициативы оказывает Ракетно-космический центр “Прогресс”. Предприятие помогло с организацией запуска, а специалисты РКЦ “Прогресс” консультируют студентов по подготовке ракеты, ее систем, пусковой установки.

Одновременно конструкторы RockeLAV разрабатывают другую модификации ракеты - “Capella-М”. Она предназначена для запуска в рамках международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space во Франции.