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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали "грелку-скафандр"

9 июня 2022 12:58
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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали "грелку-скафандр"

 Разработка значительно превосходит по характеристикам имеющиеся на рынке подобные устройства.

Студенты Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного технического университета разработали инновационную "грелку" для смартфонов, позволяющую создавать для гаджетов комфортный микроклимат и продлевать время их работы в суровых условиях российской зимы. Уже изготовлен и прошел первые испытания опытный образец устройства, показавший уникальные, по сравнению с имеющимися на рынке аналогами, результаты по защите электроники от морозов. Как показали испытания, самарский греющий чехол позволяет смартфону работать зимой на улице непрерывно в течение нескольких часов при температуре минус 20 градусов. Беззащитный "голый" смартфон при такой температуре обычно зависает и выключается максимум через десять минут, а имеющиеся на рынке подобные устройства порой совсем не рассчитаны на работу в таких экстремальных условиях.

Разработка выполнена в виде герметичного чехла из ударопрочного водонепроницаемого материала и способна также защитить смартфон в случае падения с высоты пары метров. Температуру обогрева можно регулировать в зависимости от погоды. Данный проект был оформлен в виде стартапа и представлен к защите в качестве выпускной квалификационной работы(*) студентов. Защита стартап-проекта состоялась в Самарском университете им. Королёва 8 июня.

Устройство получило название SmartSaver ("хранитель смарта"). По словам Регины Асадулиной, чехол изготовлен из особого вида пенополиэтилена и водонепроницаемой ткани со специальной пропиткой. Подобная ткань используется при производстве палаток, тентов, сумок и экипировки спецназа, а пенополиэтилен обычно применяется для теплоизоляции в строительной отрасли. Чехол герметично закрывает смартфон со всех сторон, для взаимодействия с экраном гаджета одна из стенок чехла выполнена из прозрачной теплоизоляционной пленки.

Внутри стенок чехла находятся электрические нагревательные элементы, подобные тем, что применяются в одежде с подогревом. С помощью внешней кнопки можно включить и выключить нагрев, а также выбрать один из трех температурных режимов обогрева в зависимости от погоды. Электрическая часть чехла подключается к любому внешнему аккумулятору (пауэрбанку) с помощью провода со стандартным разъемом. Кабель подобран достаточной длины, чтобы, когда пользователь вынимает на морозе телефон в чехле, подключенный внешний аккумулятор мог оставаться в тепле внутреннего кармана куртки или пальто. Чехол предполагается выпускать в двух вариантах: для смартфонов с экраном 5-6 и 6,1-7 дюймов. Вес устройства (без внешнего аккумулятора) - 78 граммов.

В ходе испытаний на морозоустойчивость в качестве подопытного смартфона использовался личный гаджет среднего ценового ряда.

Автор фото: Олеся Орина

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