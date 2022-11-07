Студенты Самарского политеха разрабатывают технологии для промышленности

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Цель проекта – «Композиционные силовые панели для тары с бумажным заполнителем» – создать конкурентные аналоги тары, изготовленной из природных материалов.

Студенты Вадим Евсеев, Павел Дежуров, Алёна Попова, Захар Амеров, Валерий Смоленцев и Милиуша Абдулова перешли на третий курс Самарского политеха и продолжают работать над своей идеей, а точнее, над её новым воплощением. Суть проблемы, которую решают ребята, такова. Обычно для перевозки грузов на дальние расстояния используется тара из древесных листовых материалов. Однако темпы возобновления лесных ресурсов сейчас не успевают за потребностями поставщиков в натуральной упаковке. Вот политеховцы и решили заменить её синтетическим материалом.

– Нам поступил запрос от предприятия, которое изготавливает тару для ПАО «Тольяттиазот», поставляющего полимеры за рубеж, – рассказывает руководитель проекта – доцент кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов», кандидат технических наук Мария Дюльдина. – Нужно было предложить альтернативу фанере толщиной 4,5 миллиметра, то есть заменить природный материал на синтетический. Так мы занялись разработкой трёхслойных панелей. Они состоят из оболочек, изготовленных из стеклопластика и внутреннего сотового наполнителя.

Студенты подобрали компоненты для внешних оболочек, наполнители, связующие вещества и внутренний заполнитель. Ребята занимались отработкой методики испытаний образцов, а для этого подыскивали ГОСТы и стандарты, рассчитанные для лабораторных, а не промышленных условий. Вместе с аспирантом Александром Гречухиным они спроектировали оснастку, модернизировали инструменты для разрывной машины.

- Технологичность разработки заказчик уже оценил, сравнив результаты испытаний конструкций с теми, что делал ещё один исполнитель, – говорит кандидат технических наук Ирина Ягрушкина, тоже участвующая в этом технологическом проекте. – По сравнению с тарой из древесины наши панели из синтетических материалов оказались легче и дешевле, при этом не уступая в прочности деревянным конструкциям.



Сейчас работа продолжается. Если раньше молодые учёные использовали в качестве оболочек стеклопластики, то теперь они рассчитывают перейти на термопласты и попробовать получить оболочки из панелей, изготовленных, например, из винипласта. Такие конструкции могут быть востребованы в строительной отрасли, например, для изготовления мебели и дверей.