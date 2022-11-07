Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области еще 148 человек заболели коронавирусом
За сутки в Самарской области еще 148 человек заболели коронавирусом
На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей
На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей
В России планируют воссоздать движение юных натуралистов
В России планируют воссоздать движение юных натуралистов
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве» в Самаре
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве» в Самаре
На борту упавшего в озеро Виктория в Танзании самолета не было россиян
На борту упавшего в озеро Виктория в Танзании самолета не было россиян
Ксения Собчак вернулась в Россию
В Самаре проходит Парад Памяти
В Самаре проходит Парад Памяти
Студенты Самарского политеха разрабатывают технологии для промышленности
Студенты Самарского политеха разрабатывают технологии для промышленности
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.1
0.48
EUR 60.61
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Самарского политеха разрабатывают технологии для промышленности

7 ноября 2022 13:24
90
Студенты Самарского политеха разрабатывают технологии для промышленности

Цель проекта – «Композиционные силовые панели для тары с бумажным заполнителем» – создать конкурентные аналоги тары, изготовленной из природных материалов.

Студенты Вадим Евсеев, Павел Дежуров, Алёна Попова, Захар Амеров, Валерий Смоленцев и Милиуша Абдулова перешли на третий курс Самарского политеха и продолжают работать над своей идеей, а точнее, над её новым воплощением. Суть проблемы, которую решают ребята, такова. Обычно для перевозки грузов на дальние расстояния используется тара из древесных листовых материалов. Однако темпы возобновления лесных ресурсов сейчас не успевают за потребностями поставщиков в натуральной упаковке. Вот политеховцы и решили заменить её синтетическим материалом. 

– Нам поступил запрос от предприятия, которое изготавливает тару для ПАО «Тольяттиазот», поставляющего полимеры за рубеж, – рассказывает руководитель проекта – доцент кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов», кандидат технических наук Мария Дюльдина. – Нужно было предложить альтернативу фанере толщиной 4,5 миллиметра, то есть заменить природный материал на синтетический. Так мы занялись разработкой трёхслойных панелей. Они состоят из оболочек, изготовленных из стеклопластика и внутреннего сотового наполнителя.

Студенты подобрали компоненты для внешних оболочек, наполнители, связующие вещества и внутренний заполнитель. Ребята занимались отработкой методики испытаний образцов, а для этого подыскивали ГОСТы и стандарты, рассчитанные для лабораторных, а не промышленных условий. Вместе с аспирантом Александром Гречухиным они спроектировали оснастку, модернизировали инструменты для разрывной машины.

 

- Технологичность разработки заказчик уже оценил, сравнив результаты испытаний конструкций с теми, что делал ещё один исполнитель, – говорит кандидат технических наук Ирина Ягрушкина, тоже участвующая в этом технологическом проекте. – По сравнению с тарой из древесины наши панели из синтетических материалов оказались легче и дешевле, при этом не уступая в прочности деревянным конструкциям.
 

Сейчас работа продолжается. Если раньше молодые учёные использовали в качестве оболочек стеклопластики, то теперь они рассчитывают перейти на термопласты и попробовать получить оболочки из панелей, изготовленных, например, из винипласта. Такие конструкции могут быть востребованы в строительной отрасли, например, для изготовления мебели и дверей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
81
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
127
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
7 ноября 2022  12:38
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
123
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
4 ноября 2022  19:44
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
5300
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
4 ноября 2022  15:36
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
1749
Весь список