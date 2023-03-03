Студенты самарских вузов победили в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина

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Фонд Потанина объявляет имена победителей стипендиального конкурса, направленного на поддержку лучших студентов магистратуры из 75 вузов-участников Стипендиальной программы .

Среди победителей конкурса оказались 9 студентов вузов Самарской области: Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

В цикле 2022/2023 к конкурсу проявили интерес 6 410 человек. Во втором этапе конкурса по результатам заочной экспертизы приняли участие 2 тыс. магистрантов из всех 75 вузов.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Сегодня к сообществу Фонда присоединились 750 магистрантов. Они представляют 71 вуз, что отражает широкую географию конкурса, а также относятся к разным возрастным группам: самому юному победителю 21 год, наиболее зрелому – 58 лет. Для некоторых из стипендиатов – это первая магистратура, для других – возможность получить новые профессиональные навыки. Многие победители конкурса успешно совмещают учебу с общественной деятельностью: работают с уязвимыми группами населения, помогают животным, развивают и популяризируют спортивное и музейное волонтерство. Важно отметить, что поддержка Фонда – это не только возможность проводить исследования и реализовывать социальные проекты, но и способ улучшить качество жизни, особенно для стипендиатов с ограниченными возможностями здоровья. Надеемся, что победители конкурса смогут использовать все предоставляемые Фондом инструменты для личностного роста и профессионального развития».

Стипендиаты 2022/2023 обучаются по 102 направлениям магистратуры. В число новых направлений обучения, представленных в конкурсе, вошли: специальное (дефектологическое) обучение, ветеринарно-санитарная экспертиза, авиастроение, продукты питания из растительного сырья. Самыми популярными направлениями обучения среди победителей конкурса стали юриспруденция (57), физика и радиофизика (45), менеджмент (42), биология (37), международные отношения (32), педагогическое образование (31).

Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тыс. рублей начиная с февраля 2023 года до окончания их обучения в магистратуре.