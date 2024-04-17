Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»

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Единый экспертный совет технопарков на территории Самарской области одобрил заявки на присвоение статуса резидентов технопарка «Жигулевская долина» компаниям, руководителями которых являются студенты Университета сервиса Антон Прокопенко и Сергей Басипов - ООО «Виртуальные технологии» и ООО «Рекламные технологии». Теперь остался последний этап – подписание соответствующего соглашения. После обе фирмы официально станут резидентами технопарка высоких технологий и получат доступ к среде, созданной для развития инновационного предпринимательства.

На площадке технопарка студенты будут развивать свои технологические стартапы. ООО «Виртуальные технологии» под руководством Антона Прокопенко создает облачную платформу аудита, позволяющую повысить эффективность бизнес-процессов с помощью цифровых двойников. ООО «Рекламные технологии», которым руководит Сергей Басипов, занимается созданием современной платформы для объединения рекламодателей и рекламораспространителей на основе умных алгоритмов. Оба проекта ранее победили в конкурсе «Студенческий стартап» и получили по 1 млн рублей на развитие.

Сейчас в команде обоих проектов 4 человека – все они студенты Университета сервиса направления подготовки «Информационные системы и технологии»: Антон Прокопенко, Сергей Басипов, Матвей Еремчев и Павел Илларионов. Однако по мере развития компаний планируется привлечение новых сотрудников. К примеру, в заявке ООО «Виртуальные технологии» прогнозируется со временем увеличение команды до 10 человек. В ООО «Рекламные технологии» планируется принять до 20 работников.

Молодые инноваторы рассчитывают, что в технопарке они смогут получить информационную поддержку, маркетинговые услуги, помощь с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, расширят возможности по привлечению финансирования проектов и т.д.

Антон Прокопенко также рассчитывает на большой положительный эффект от нетворкинга в среде технопарка: «В числе резидентов «Жигулевской долины» более 300 компаний – это потенциальные партнеры и клиенты».

«Наличие статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» дает множество преимуществ, начиная от мер государственной поддержки, заканчивая большим доверием к нашей организации, что очень важно для B2B-сегмента», - уверен Сергей Басипов.

Все это крайне необходимо стартапам на стадии становления, именно поэтому получение статуса резидента технопарка так ценно. «Жигулевская долина» не только предоставляет современные помещений для бизнеса, но и оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности.