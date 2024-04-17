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Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»

17 апреля 2024 12:07
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Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»

Единый экспертный совет технопарков на территории Самарской области одобрил заявки на присвоение статуса резидентов технопарка «Жигулевская долина» компаниям, руководителями которых являются студенты Университета сервиса Антон Прокопенко и Сергей Басипов - ООО «Виртуальные технологии» и ООО «Рекламные технологии». Теперь остался последний этап – подписание соответствующего соглашения. После обе фирмы официально станут резидентами технопарка высоких технологий и получат доступ к среде, созданной для развития инновационного предпринимательства.

На площадке технопарка студенты будут развивать свои технологические стартапы. ООО «Виртуальные технологии» под руководством Антона Прокопенко создает облачную платформу аудита, позволяющую повысить эффективность бизнес-процессов с помощью цифровых двойников. ООО «Рекламные технологии», которым руководит Сергей Басипов, занимается созданием современной платформы для объединения рекламодателей и рекламораспространителей на основе умных алгоритмов. Оба проекта ранее победили в конкурсе «Студенческий стартап» и получили по 1 млн рублей на развитие.

Сейчас в команде обоих проектов 4 человека – все они студенты Университета сервиса направления подготовки «Информационные системы и технологии»: Антон Прокопенко, Сергей Басипов, Матвей Еремчев и Павел Илларионов. Однако по мере развития компаний планируется привлечение новых сотрудников. К примеру, в заявке ООО «Виртуальные технологии» прогнозируется со временем увеличение команды до 10 человек. В ООО «Рекламные технологии» планируется принять до 20 работников.

Молодые инноваторы рассчитывают, что в технопарке они смогут получить информационную поддержку, маркетинговые услуги, помощь с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, расширят возможности по привлечению финансирования проектов и т.д. 

Антон Прокопенко также рассчитывает на большой положительный эффект от нетворкинга в среде технопарка: «В числе резидентов «Жигулевской долины» более 300 компаний – это потенциальные партнеры и клиенты».  

«Наличие статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» дает множество преимуществ, начиная от мер государственной поддержки, заканчивая большим доверием к нашей организации, что очень важно для B2B-сегмента», - уверен Сергей Басипов.

Все это крайне необходимо стартапам на стадии становления, именно поэтому получение статуса резидента технопарка так ценно. «Жигулевская долина» не только предоставляет современные помещений для бизнеса, но и оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности.

 

 

 

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