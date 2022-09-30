Я нашел ошибку
Главные новости:
В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем пожилого человека
Об этом было заявлено в ходе регионального делового форума "Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты" 27 сентября.
Продлён срок приема заявок на ежегодный конкурс компаний «Достояние губернии-2022»
Для жителей Самары и Курумоча.
Сдать вторсырье, не выходя со двора: график выезда ЭКОмобиля на октябрь
Договоры подписаны в пятницу в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями этих регионов.
Подписаны договоры о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ 
Президент отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
Так, с опережением сроков в Хворостянском районе завершили ремонт 20 км автомобильной дороги Приволжье – Хворостянка.
В муниципальных районах региона завершаются работы на объектах дорожного нацпроекта
Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении.
Студенты из ведущих аэрокосмических университетов страны запустили экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка
Деятельность Совета направлена на развитие механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы.
В Самаре состоялось первое заседание областного детского общественного совета
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты из ведущих аэрокосмических университетов страны запустили экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка

30 сентября 2022 16:16
206
Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении.

На этой неделе студенческие команды ведущих аэрокосмических университетов страны запускали экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка в Кинельском районе Самарской области. Пусковая кампания проходила в рамках ключевого этапа всероссийского конкурса "Линия Кармана", призванного привлечь молодых людей к изучению естественных и прикладных наук, инженерии и развить технические навыки. 

Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении. Поэтому на аэродроме в Бобровке у них была возможность проверить полученную в университетах теорию на практике. Студенты занимались конструированием ракет, формированием их электронной начинки, созданием научной аппаратуры, начиная с 12 апреля - момента объявления конкурса. И проливной дождь, который практически не прекращался в дни пусковой кампании, никак не повлиял на их решимость довести эксперименты в стратосфере - верхнем слое атмосферы Земли на высоте до 30 км - до логического завершения.

Карина Лавренова, Дана Новгородская и Софья Кудак приехали в Самару из Благовещенска, студентки учатся в Амурском государственном университете на направлении ракетно-космические комплексы и говорят, что подобная практика позволяет им лучше погрузиться в свою специальность. Как и другие команды они ждали очереди запустить свою ракету на взлетном поле, и вместе с другими кричали "Три, два, один, пуск", поддерживая друзей, и замирая, когда крылатые конструкции взмывали в воздух. В это же время рядом прямо на поле под небольшим навесом другие студенты прикрепляли научную аппаратуру к элементам стратостата. 

"Мы собрали ракету уже в Самаре из предоставленных организаторами, а именно, СКБ "RocketLAV" материалов с макетом полезной нагрузки - его мы привезли с собой", - рассказала Карина Лавренова. - Для нас это интересный опыт - мы никогда не собирали ракету так быстро - за два дня. Мы хотели посмотреть как поведут себя в полете круглые стабилизаторы - такие еще никто не использовал. По какой-то причине нашу ракету закрутило, но тем не менее полет прошел штатно - макет полезной нагрузки отделился как и положено от ракеты и приземлился, как и она с парашютом. Мы довольны экспериментом, поняли где наши сильные и слабые места. Дома, в Благовещенске, мы доработаем ракету". 

Михаил Поцелуйкин учится на 3 курсе МГТУ им. Баумана (Москва) и изучает вопросы пилотирования космических ракет. "Космонавтика как будущая профессия интересовала меня с детства, и я планирую работать по специальности, - рассказал Михаил. -  Команда нашего университета "Павлин", с которой мы приехали в Самару, в течение последних 3 месяцев разрабатывала макет крупногабаритного солнечного паруса. Мы запустили его в воздух на стратостате в Бобровке, чтобы посмотреть как он раскроется, и понять какая форма полотна будет более эффективна. Для нас испытание солнечного паруса здесь, в полевых условиях, в Самарской области - уникальная возможность". Отвечая на вопрос о цели эксперимента, студент пояснил, что в будущем именно в стратосфере, на высоте 20-30 км от Земли, могут быть созданы солнечные электростанции - как альтернативный или основной источник энергетики, на случай если природные запасы постепенно иссякнут. А солнечный парус работает так же, как фотоэлектрические элементы в солнечной панели, преобразуя свет в энергию.

Студенту Даниле Гуськову, учащемуся на 3 курсе института авиационной и ракетно- космической техники Самарского университета им. Королёва, интересны все этапы работы техники - от проектирования и создания, до запуска и анализа полета после выведения на орбиту. "Мы изучаем движение космических аппаратов, малогабаритных космических аппаратов, рассказал Данила. - Наша команда "Пионер СКБ "RocketLAV" подготовила для конкурса стратосферный зонд. И здесь в Бобровке мы протестировали механизм раскрытия системы ориентации солнечных панелей и бортовую электронику". 

Эти эксперименты в стратосфере ребята проводили в рамках направления "научные исследования", где мониторятся поведение магнитного поля Земли, радиация, микрогравитация, а также в направлении "демонстрация технологий", где проверяются аэродинамика, системы связи, система управления, навигация, двигательные установки. 

По словам Андрея Крамлиха, директора Центра экспериментов в космосе Самарского университета им. Королёва и организатора конкурса, "Линия кармана" - это хорошая практика для студентов, которые в ближайшем будущем планируют заниматься проектированием и изготовлением ракет-носителей, а также созданием аппаратов для мониторинга окружающей среды. "В Самару съехались ребята из ведущих аэрокосмических вузов страны. У них горят глаза, они по-хорошему заряжены, не обращают внимания на проливной дождь, аплодируют успехам друг друга после каждого пуска, и это не может не радовать, - отметил директор Центра экспериментов в космосе. - Работая в команде, студенты с разной подготовкой и образованием, получают уникальную практику. - Ведь в команде есть и инженер-механик, который разбирается в конструкции ракеты или научной аппаратуры, и радиотехник, и электронщик, и программист, который пишет код по хранению, съёму и обработке телеметрии и другой информации. И вот такая междисциплинарность позволяет за сжатое время развить навыки, которые трудно получить где либо еще", сообщает пресс-служба Самарского университета. 

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
211
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
30 сентября 2022  12:52
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
193
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
30 сентября 2022  11:51
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
233
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
30 сентября 2022  10:19
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
470
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
230
Весь список