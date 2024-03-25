Я нашел ошибку
Главные новости:
Камила Валиева перестала получать стипендию президента России 
Камила Валиева перестала получать стипендию президента России 
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства
Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства
В Правительстве Самарской области состоялся координационный совет по взаимодействию с Движением Первых
В Правительстве Самарской области состоялся координационный совет по взаимодействию с Движением Первых
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
Адвокаты отказались добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Адвокаты отказались добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.61
0.66
EUR 100.22
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства

25 марта 2024 19:39
122
Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства

27 марта 2024 года в Самарском государственном техническом университете состоится отборочный этап Студенческой лиги XII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Студенческие команды СамГТУ всего за десять дней разработали решения для развития нефтегазовой промышленности, электро- и теплоэнергетики.

 «Новый сезон чемпионата посвящен теме «Бережливое производство», - рассказывает основатель чемпионата, сопредседатель оргкомитета «CASE-IN» Артем Королев, - сегодня одно из актуальных направлений развития экономики - повышение эффективности, увеличение производительности труда, ликвидация потерь, внедрение оптимальных решений. Именно над идеями бережливого и эффективного производства работают участники чемпионата в XII сезоне. Мы ждем решения, которые наши партнеры – отраслевые компании смогут взять на заметку и применить в своей работе».

Будущим специалистам нефтегазовой промышленности компания ЯТЭК предложила на основе сравнительного анализа обосновать выбор одной из стратегий развития предложенного месторождения.

Будущие энергетики Самарской области выполнили анализ цифровых технологий, применяемых АО «Системный оператор Единой энергетической системы», и предложат инновационные технологические решения для управления энергосистемой.

Участники направления «Теплоэнергетика» по заданию ООО «Газпром Энергохолдинг» предложат способы обеспечения потребителей тепловой энергией за счет переключения тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ.

Проекты студенческих команд оценит экспертная комиссия в составе специалистов ведущих отраслевых компаний и преподавателей вуза. Победители соревнования пройдут в следующий этап чемпионата.

Финал чемпионата «CASE-IN» пройдет в Москве в конце мая 2024 года. Студенты из России и стран СНГ расскажут отраслевому сообществу о своих идеях для развития промышленности, а также смогут заявить о себе ведущим отраслевым компаниям и освоить важные для дальнейшего профессионального развития навыки.

Чемпионов и призеров Студенческой лиги ждут льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 28 университетов, стажировки, практики или трудоустройство в компаниях – партнерах, участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Инженерные кейсы и другие задания для участников Студенческой лиги разрабатывают партнеры чемпионата: АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Объединенная компания РУСАЛ», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Метрополис», ПАО «Россети», АО «НИПИГАЗ».

Идеи молодежи оценят эксперты ООО «Распадская угольная компания», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО «ЕВРАЗ», АО «ГМК «Норильский никель», МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД», ООО «Ай Эм Си Монтан», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС», Шлюмберже и другие компании.

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

«CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
119
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
25 марта 2024  18:31
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
124
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
25 марта 2024  18:02
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
130
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
25 марта 2024  16:23
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
152
В Самарской области ожидают снег и гололед
25 марта 2024  15:38
В Самарской области ожидают снег и гололед
172
Весь список