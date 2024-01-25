Студенты из Китая будут изучать в Самаре двигатели

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Полюбоваться на открыточные виды первой ГРЭС, Жигулевского пивоваренного завода, Иверского монастыря, замерзшей Волги, оценить красоту Драмтеатра, посидеть в кресле генералиссимуса в бункере Сталина? Сделано! Первое знакомство китайских студентов с Самарой состоялось! Впереди - двухнедельное погружение в тонкости проектирования двигателей для авиации, знакомство с зимними видами спорта, традициями и культурой России, а еще общение с российскими студентами.

В Самарском университете им. Королёва стартовала международная зимняя школа "Производство и испытание авиационных двигателей". Слушателями стали 18 студентов Северо-западного политехнического университета (провинция Сиань, Китай). Этот вуз специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии.

Никто из участников этой школы раньше в России не был. И открытия для них начались уже с первых минут знакомства с университетом. Так, директор Центра краткосрочных международных образовательных программ Екатерина Блинова рассказала гостям о Сергее Павловиче Королёве, чье имя носит Самарский университет, и о том, какие технологии связаны с этим легендарным конструктором. С искренним восторгом ребята узнали подробности из жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Иностранцев приветствовали проректор Виктория Болгова и начальник отдела международного сотрудничества Антон Гульбис. Гости узнали о том, как в 1942 году создавался Самарский университет им. Королёва, почему он носит имя конструктора первых ракет и автоматических межпланетных миссий, как в Самаре сложилась мощная школа двигателестроения, а также о взаимодействии Самарского университета им. Королёва с университетами Китайской Народной Республики, о международных программах, которые пользуются популярностью в том числе и среди китайских студентов.

"Эту школу мы планировали провести еще три года назад, но из-за пандемии пришлось ее перенести, - отметила Екатерина Блинова. – Летние школы 2023 года показали, что наши предложения очень интересны партнерам в Китае. Из Северо-западного политехнического университета тогда прибыло две группы студентов вместо одной запланированной. И вот, зима и снова к нам едут студенты из Сианя! И мы им рады, так как это ребята подготовленные, у них есть инженерная база, которая позволит получить максимум из программы, сформированной Институтом двигателей и энергетических установок".

В зимних и летних школах Самарского университета им. Королёва с 2015 года прошли обучение около 600 иностранных студентов.

"В нашем университете учатся студенты нескольких десятков стран, - отметила проректор Виктория Болгова. - И мы рады расширению сотрудничества с различными провинциями Китая. Азиатское направление рассматривается нами как одно из самых приоритетных. Тематика научных исследований университета Сианя, нам очень близка, у нас уже налажены прочные научные контакты и связи. Кроме того, зимние школы – это не только про обучение и технологии, это про культуру, про открытость нашей страны миру. Мы показываем, что Россия - страна возможностей".

Разработчик образовательного модуля зимней школы, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей Дмитрий Угланов также приветствовал иностранных студентов: "В институте двигателей и энергетических установок сейчас учатся студенты из Северо-западного политехнического университета по программе двойных дипломов. Если говорить о планах на зимнюю школу, то мы постарались насытить её максимально интересной и уникальной информацией. Вы увидите реальные двигатели – ракетные, авиационные, газотурбинные, побываете на испытаниях небольшого газотурбинного двигателя. Желаю вам провести в Самаре время эффективно и разнообразно, узнать много нового".

Иностранцам повезло: они попадут на празднование Дня российского студенчества, который пройдет 27 января в манеже университета, увидят балет "Лебединое озеро" и своими руками сделают российский сувенир.



Автор фото: Анастасия Митяева