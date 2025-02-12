Студенты и школьники Самарской области стали участниками акции ко Дню российской науки

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С 3 по 14 февраля по всей стране проходят просветительские мероприятия, посвященные выдающимся научным открытиям и людям, которые их подарили человечеству. В Самарской области в рамках Дня науки также проходили многочисленные мероприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий, принял участие в открытом кубке Science Slam (Научных битв) в Самарском университете.

Общество «Знание» для молодежи подготовило цикл встреч, уникальный видеоконтент и викторины. В Самарской области прошло почти 30 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 студентов и школьников.

Площадками для мероприятий стали Образовательный центр поселка городского типа Смышляевка, детский мини-технопарк «Квантум» Дома детского творчества «Гармония» села Борское, Центр современных инициатив Strelka Hall, Новокуйбышевский нефтехимический техникум, Поволжский государственный колледж, Самарский технический университет, Приволжский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, школы областного центра, Кинеля, Сызрани, Красноармейского района.

Советник директора по воспитанию образовательного центра пгт Смышляевка Наталья Королева провела квиз Знание.Наука, в котором участвовали более 30 команд учеников 6-9 классов. Ребята определяли, являются ли утверждения правдой, вспоминали имена известных ученых, факты из различных научных областей, разгадывали зашифрованные мемы и многое другое.

«Эрудированность, умение учиться и тяга к исследованиям — это отличные качества современного школьника. Наука – это сила, дающая прогресс, движение, развитие во всех сферах жизни: медицине, образовании, экономике, производстве. Любовь к науке воспитывается со школьной скамьи. Рада была присоединиться к мероприятиям Российского общества «Знание», помогающим полюбить науку», — поделилась Наталья Королева.

А для ребят из с. Борское просветительский квиз Знание.Наука провела педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Гармония», лектор Общества «Знание» Дина Лукина. В нем соревновались три команды школьников.

«Это мероприятие стало важным событием, подчеркивающим значимость знаний о российской науке и ее выдающихся деятелях. Такие встречи помогают молодым умам лучше понять и оценить вклад отечественных ученых и их открытия. Это является фундаментом для будущих изобретателей и исследователей, вдохновляя их на новые свершения и инновации. Важно помнить, что изучение истории российской науки и ее ярких представителей способствует развитию критического мышления и технического прогресса. Эти знания вдохновляют новое поколение на великие открытия и помогают им строить будущее, опираясь на опыт наших соотечественников», — отметила лектор.

Интерактивная лекция «Влюбиться в науку за 60 минут» от учителя физики Андрея Рузова прошла для школьников посёлка Чапаевский Красноармейского района. А в Центре современных инициатив Strelka Hall самые любознательные ребята приняли участие в викторине «Научный вопрос», которую провел председатель Совета местного отделения движения детей и молодежи Движение Первых, лектор Российского общества «Знание» Сергей Пушняк. На площадке Поволжского государственного колледжа научный квиз провела региональный координатор Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Анастасия Володина.

В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме прошли лекции о мегапрорывах российских учёных. Лектор Общества «Знание», заведующая филиалом Движения Первых Лариса Чулкова познакомила студентов с самыми значимыми открытиями российских учёных в физике, химии и биологии. Слушатели узнали, как их работа повлияла на мировую науку и наше будущее. Управлять звуковой волной учила студентов Сызранского колледжа искусств и культуры преподаватель Анна Севастьянова.

В Самарском техническом университете прошел цикл лекций и викторин провели ученые, спикеры Общества «Знание» доцент СамГТУ Егор Макаров, доцент кафедры «Национальная и мировая экономика» СамГТУ Наталья Крутова, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Сам ГТУ Наталья Балаклеец.

Заведующий кафедрой связей с общественностью Марина Вержаковская и аспирант ПГУТИ Владимир Осанов провели викторину «Научный вопрос» и лекцию о новых исследованиях в сфере телекоммуникаций.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Валентина Ильина обсудила со студентами особенности научных биологических школ Самарской области и их достижения в решении экологических проблем региона.

Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции , среди которых «Мегапрорывы российских ученых», «Химия и цивилизация», «Животные как первые покорители космического пространства», «Энергетика России», «Умные лекарства», «Современная вирусология», «ДНК – важнейшая молекула в нашей жизни» и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.

Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание».