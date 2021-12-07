Студенты-айтишники Самарского политеха разработали систему поддержки семей с детьми

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С этим проектом команда выиграла в конкурсе «Цифровой прорыв».

4 декабря завершился финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число 36 лучших команд, разделивших призовой фонд в размере 26 млн рублей, вошел коллектив института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета (Самарский политех, СамГТУ) SSTU_ONE_CODE_MEN. В его составе – магистранты Павел Макеев, Андрей Волхонский, Роман Григорьев и первокурсник Евгений Кайзеров. Руководитель ребят – доцент кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев.

Политеховцы работали над кейсом, предложенным банком ВТБ. Так, с 1 января 2022 года для граждан России появится новая возможность – они смогут получать положенные им меры социальной поддержки без визитов в госорганы и сбора документов. Поэтому по конкурсному заданию участники должны были разработать инструменты, упрощающие процесс получения соцвыплат. В итоге наши студенты создали проект «На благо семьи» – систему всесторонней поддержки семей с детьми до 18 лет, интегрированную в мобильное приложение «ВТБ Онлайн».

– Наша система позволяет получить все возможные социальные выплаты и бонусы, реализуемые через Госуслуги и банк ВТБ, – рассказывает Павел Макеев. – Причем пользователь может учесть все необходимые выплаты с момента рождения ребенка до его совершеннолетия – как положенные государством, так и меры поддержки от банка на важных этапах жизни, например зачисление в сад или школу, сдача экзаменов.

Уникальность решения политеховцев заключается в возможности пользователя самостоятельно устанавливать уровень доверия к банку. Так клиент сможет выбрать одно из трех: оформлять соцвыплаты самостоятельно; перепоручить отдельные функции банку; позволить банку проводить все необходимые операции за клиента (в проактивном режиме). Кроме того, проект предусматривает большой спектр сопутствующих возможностей, например, автоматическую постановку на учет в детский сад, выгодные условия кредитов и вкладов и т.д.

Разработка студентов Самарского политеха основана на серьезных аналитических данных. Так, ребята провели соцопрос и глубинное интервью среди родителей с маленькими детьми, пенсионеров и студентов, что позволило составить подробный портрет клиента программы. Также был проведен сравнительный анализ предложений других банков. В итоге ребята создали собственную систему привилегий, вошедшую в основную концепцию поддержки семей с детьми на протяжении всего становления личности (включая развитие творческих и профессиональных навыков).

Наконец, для удобства реализации проекта политеховцы разработали детальные дорожные карты: одна учитывала основные аспекты, которые помогут привлечь больше клиентов, вторая детализировала систему привилегий от банка и управление новым продуктом ВТБ.