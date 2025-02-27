Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник

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До 9 марта принимаются заявки на четвёртый сезон студенческого конкурса авиационного творчества СКАТ 2025. Отборочные этапы пройдут дистанционно. А лучшие команды примут участие в очном этапе, который состоится в августе в Московской области. Победители получат ценные призы: призовой фонд для студентов – 500 000 рублей, для школьников – 250 000 рублей.

Студенческий конкурс авиационного творчества СКАТ – первый в России конкурс, где требуется осуществить полный цикл производства беспилотного летательного аппарата: от разработки до изготовления. Организатор СКАТ 2025 – Передовая инженерная школа радиолокации, радионавигации и программной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ). Конкурс проводится при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ и партнёров из авиационной отрасли.

В прошлом году от Самарской области в конкурсе приняли участие команды от Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, и команда из Школы №25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М.Саяпина г.о. Тольятти. Команда Самарского университета «Магистры» вышла в финал всероссийского конкурса. «Конкурс СКАТ интересен тем, что предоставляет студентам уникальную возможность применить на практике все полученные знания и навыки, продемонстрировать свои умения, например, работы руками. Для университета участие в таком конкурсе – это способ донести до сильных и талантливых ребят, что учиться у нас престижно, что у нас действительно учат максимально практичным вещам», – рассказал куратор команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Олег Лукьянов.

В конкурсе 2025 года каждой студенческой команде предстоит разработать собственный летательный аппарат по техническому заданию, предложенному оргкомитетом конкурса. А школьников ждёт экспресс-обучение базовым навыкам, которые необходимы учёным и инженерам в сфере авиастроения: лекции от экспертов отрасли, домашние задания с обратной связью, полезное и интересное практическое задание в конце.

Для участия необходимо собрать команду (участвовать могут школьники, студенты, а также учащиеся техникумов и ссузов), найти куратора команды (аспиранта, преподавателя или сотрудника вашей образовательной организации) и подать заявку.