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Студентки Самарского университета им. Королёва завоевали бронзовые медали Всероссийской олимпиады "Я — профессионал"

3 июня 2022 10:11
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Студентки Самарского университета им. Королёва завоевали бронзовые медали Всероссийской олимпиады "Я — профессионал"

Подведены итоги Всероссийской олимпиады "Я — профессионал". В 2021/2022 году олимпиада проходила в пятый раз и охватила 72 направления – от филологии до робототехники.

Организаторами олимпиады выступили: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал", АНО "Россия – страна возможностей", Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" и 30 ведущих российских вузов, в том числе Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва. Университет обеспечивал реализацию всех конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также проведет Всероссийский образовательный форум "Инженерное лидерство".

Всего на конкурс от Самарского университета им. Королёва зарегистрировалось 4103 студента: 3136 заявок подали бакалавры, 967 — магистры и специалисты.

276 студентов прошли в заключительный этап Олимпиады. Наибольшее количество финалистов были представлены в направлении автомобилестроение (14 человек).

В финале участвовали 75 студентов университета, они решали задачи по 88 направлениям олимпиады! Среди финалистов один иностранный студент - Джошуа Удобанг. Он заявился в направлениях “Робототехника” и “Математика”.

Бронзовые медали завоевали студентка 4 курса естественнонаучного института Юлия Агафонова (направление "Программная инженерия") и студентка 2 курса института авиационной и ракетно-космической техники Мария Дмитриева (направление "Материаловедение и технологии материалов"). Бронзовые медалисты олимпиады получают денежную премию в размере 100 тысяч рублей, диплом, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны, и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Интересный факт заключается в том, что обе медалистки принимали участие не в одном направлении олимпиады. Так, Юлия Агафонова является также призером в направлении “Технологическое предпринимательство” и победителем в направлении “Бизнес-информатика”. Также Юлия участвовала в финальных испытаниях по направлениям олимпиады “Искусственный интеллект” и “Робототехника”. Еще один факт: в прошлом году Юлия стала победителем олимпиады по направлению "Программная Инженерия".

А Мария Дмитриева - участник финала по направлению “Авиастроение”.

Победителями Олимпиады от Самарского университета им. Королёва стали 6 человек.

13 студентов Самарского университета им. Королёва стали призерами Олимпиады по таким направлениям, как: “Материаловедение и технологии материалов”, “Освоение космоса”, “Психология”, “Реклама и связи с общественностью”, “Современные технологии библиотечно-информационной деятельности”, “Социология”, “Технологическое предпринимательство”, “Управление персоналом”, “Филология”, “Электроника, радиотехника и системы связи”, “Ядерные физика и технологии”.

Победители и призеры Олимпиады получат дипломы, профиль каждого из них войдёт в Национальную базу "Я — профессионал", которая является реестром дипломантов олимпиады. Все, кто туда включен, получают доступ к карьерному порталу на один сезон организации стажировок, а также возможность пройти карьерную консультацию и посетить экскурсии в компании партнеров-работодателей.

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