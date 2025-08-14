Студентки Самарского политеха вошли в число победителей проекта «Моя река»

147

6 августа Единый институт пространственного планирования РФ представил итоги седьмого сезона образовательного проекта «Моя река». Его участниками стали более 30 команд из 17 профильных вузов страны. Победителей и призеров определили в 13 номинациях. Так, первое место в номинации «Лучший средовой дизайн» экспертная комиссия присудила магистранткам факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха Марии Манько и Алисе Бельцовой.

В 2024/2025 учебном году участники конкурса должны были подготовить сценарии развития прибрежных территорий в Рязани. Студентам предложили четыре участка общей площадью порядка 500 га – возле рек Трубеж, Лыбедь, Плетенка и Рюминского пруда. Мария Манько и Алиса Бельцова выбрали для изучения побережье реки Трубеж. Под руководством доцента кафедры «Дизайн» Елены Смоленской девушки разработали проект «Рязань, предстань!», направленный на формирование береговой линии, общественных пространств и социальной инфраструктуры.

– Наша инициатива предполагает не только восстановление доступности и привлекательности маршрута вдоль реки, но и создание уникального туристического объекта с культурно-исторической и экологической ценностью, – рассказала Мария Манько. – Мы разделили предоставленный по регламенту конкурса участок на две части, исходя из исторических данных о месте. Территория Дубравы рязанских комсомольцев отражает культурное наследие Российской империи. Кроме того, это сакральное пространство – здесь расположен Свято-Троицкий мужской монастырь. А территория Бутырской рощи символизирует промышленный переворот. Главные объекты здесь – это железная дорога и Рязанское веерное депо.

Проект наших студенток предполагает реконструкцию набережной, создание удобных зон отдыха, смотровой площадки, амфитеатра и сцены, воздушной тропы, детской площадки, размещение на участке ресторанов и пунктов проката средств индивидуальной мобильности (велосипедов и электросамокатов).

Теперь работа представительниц Политеха вместе с проектами других участников, занявших первые места в номинациях, будет представлены на смотре-конкурсе перед членами жюри и профессиональным сообществом. Именно там определится главный победитель, который получит высшую награду конкурса – «Гран-при».

К слову, Мария Манько и Алиса Бельцова участвуют в программе «Моя река» уже второй год подряд. В прошлом сезоне наши студентки стали абсолютными победителями конкурса с проектом «Салам! Йӑлӑм». Они предложили самый органичный вариант благоустройства территория Заволжья в Чебоксарах.

– Мы решили вновь вернуться к этому конкурсу, потому что нам интересна тема развития прибрежных территорий. Она ляжет в основу наших магистерский диссертаций, – поясняет Мария Манько. – А проект «Моя река» предоставляет интересные объекты для реализации вне нашего региона. К тому же, мы сможем выступить с нашей разработкой на финале в Москве и получить независимую оценку экспертов.