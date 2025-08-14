Студентки Самарского политеха вошли в число победителей проекта «Моя река»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студентки Самарского политеха вошли в число победителей проекта «Моя река»

14 августа 2025 13:10
147
Студентки Самарского политеха вошли в число победителей проекта «Моя река»

6 августа Единый институт пространственного планирования РФ представил итоги седьмого сезона образовательного проекта «Моя река». Его участниками стали более 30 команд из 17 профильных вузов страны. Победителей и призеров определили в 13 номинациях. Так, первое место в номинации «Лучший средовой дизайн» экспертная комиссия присудила магистранткам факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха Марии Манько и Алисе Бельцовой.

В 2024/2025 учебном году участники конкурса должны были подготовить сценарии развития прибрежных территорий в Рязани. Студентам предложили четыре участка общей площадью порядка 500 га – возле рек Трубеж, Лыбедь, Плетенка и Рюминского пруда. Мария Манько и Алиса Бельцова выбрали для изучения побережье реки Трубеж. Под руководством доцента кафедры «Дизайн» Елены Смоленской девушки разработали проект «Рязань, предстань!», направленный на формирование береговой линии, общественных пространств и социальной инфраструктуры.

– Наша инициатива предполагает не только восстановление доступности и привлекательности маршрута вдоль реки, но и создание уникального туристического объекта с культурно-исторической и экологической ценностью, – рассказала Мария Манько. – Мы разделили предоставленный по регламенту конкурса участок на две части, исходя из исторических данных о месте. Территория Дубравы рязанских комсомольцев отражает культурное наследие Российской империи. Кроме того, это сакральное пространство – здесь расположен Свято-Троицкий мужской монастырь. А территория Бутырской рощи символизирует промышленный переворот. Главные объекты здесь – это железная дорога и Рязанское веерное депо.

Проект наших студенток предполагает реконструкцию набережной, создание удобных зон отдыха, смотровой площадки, амфитеатра и сцены, воздушной тропы, детской площадки, размещение на участке ресторанов и пунктов проката средств индивидуальной мобильности (велосипедов и электросамокатов).

Теперь работа представительниц Политеха вместе с проектами других участников, занявших первые места в номинациях, будет представлены на смотре-конкурсе перед членами жюри и профессиональным сообществом. Именно там определится главный победитель, который получит высшую награду конкурса – «Гран-при».

К слову, Мария Манько и Алиса Бельцова участвуют в программе «Моя река» уже второй год подряд. В прошлом сезоне наши студентки стали абсолютными победителями конкурса с проектом «Салам! Йӑлӑм». Они предложили самый органичный вариант благоустройства территория Заволжья в Чебоксарах.

– Мы решили вновь вернуться к этому конкурсу, потому что нам интересна тема развития прибрежных территорий. Она ляжет в основу наших магистерский диссертаций, – поясняет Мария Манько. – А проект «Моя река» предоставляет интересные объекты для реализации вне нашего региона. К тому же, мы сможем выступить с нашей разработкой на финале в Москве и получить независимую оценку экспертов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список