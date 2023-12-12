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Студентка Самарского политеха заняла второе место на всероссийском конкурсе «Твоё дело. Молодой предприниматель»

12 декабря 2023 12:56
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Студентка Самарского политеха заняла второе место на всероссийском конкурсе «Твоё дело. Молодой предприниматель»

Студентка четвертого курса направления «Экономика» Самарского политеха Алина Бабенкова заняла второе место в конкурсе «Твоё дело. Молодой предприниматель» (номинация «Креативный бизнес»). Успех ей принес проект «Облака» – гастроконцепция полезных и натуральных напитков, которые делаются из ягод и фруктов, овощей и зелени.

За полгода вместе с командой Бабенковой удалось открыть две точки в Самаре. Сейчас в меню более 40 позиций. Планируется дальнейшее расширение ассортимента и создание полноценного меню.

– У нас есть две цели, и обе одинаково важны, – говорит Алина Бабенкова. – Во-первых, популяризация здорового образа жизни. Мы тщательно следим за составом наших напитков, чтобы сохранить в них все полезные вещества. Во-вторых, наш проект про позитив. «Облака» получили название из-за особенности подачи напитков. Жидкий азот создает красивую дымку. Благодаря этому напитки становятся «волшебными» – так мы напоминаем людям о том, что нужно чаще улыбаться и не забывать про свои мечты.

Организатором конкурса «Твоё дело. Молодой предприниматель» было Федеральное агентство по делам молодёжи. Все этапы Бабенкова проходила дистанционно. Участникам необходимо было презентовать свои проекты, а также пройти тесты на оценку экономических знаний и предпринимательских компетенций. Финалистами лиги «Молодой предприниматель» стали 108 участников, из них 35 человек оказались призерами и победителями.

Также отметим, что Алина Бабенкова получила признание и на региональном этапе Национальной премии «Бизнес-успех». Проект «Облака» стал обладателем премии в номинации «Лучший молодежный проект».

 

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