Студент Самарского политеха создает военные исторические миниатюры

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Студент факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Максим Куликов создает исторические миниатюры, посвященные Великой Отечественной войне. Всю работу – от появления идеи до последнего штриха в покраске – он проводит самостоятельно.

Производство одной миниатюры – долгий и кропотливый труд. Сначала Куликов строит трехмерную модель на компьютере и распечатывает ее на 3D-принтере. Материалом для печати служит фотополимерная смола. Бывает так, что по авторской задумке модель должна состоять из нескольких деталей. В таком случае полученные элементы Куликов склеивает между собой.

После этого изделие шлифуется и приобретает черновой вид, требующий грунтовки и покраски. Для того чтобы покрасить фигуру, автор использует как пигменты, так и готовые краски на водной и спиртовой основе.

– Выбор краски зависит от эффекта, которого мы хотим добиться, – говорит Максим Куликов. – Например, краски на водной основе часто образуют тонкую гибкую пленку, которая не сможет дать необходимых затемнений, в отличие от спиртовых красок.

Базовая покраска проводится аэрографом – краскопультом для мелких покрасочных работ. Для придания миниатюре реалистичности применяются различные техники. Наиболее важные из них – прешейдинг и везеринг. Прешейдинг (в переводе с англ. «предварительное затемнение») – это процесс создания темной основы для последующего заглубления цветов. С помощью этой техники можно придать выразительность окраске модели и объём фигуре. Везеринг (в переводе с англ. «выветривание, эрозия») позволяет имитировать изменение цвета и фактуры покрытия прототипа в связи с воздействием природных, механических и эксплуатационных факторов (ржавчина, пыль, грязь и др.).

– Методики покраски позволяют придать военной технике вид «бывалого бойца», – поясняет Максим Куликов. – Например, для меньшей видимости зимой бронетехнику окрашивали в белый цвет. Для этого использовали смесь извести с водой, которой покрывали танк. Разумеется, в естественных условиях такая краска со временем смывается. Чтобы передать подобный эффект в миниатюре, я покрываю модель базовым зеленым цветом, распыляю обычный лак для волос и на не до конца засохший лак наношу белый цвет, а затем стираю покрытие кистью или щеткой. Благодаря этому появляются правдоподобные потертости, а краска остается там, где она и осталась бы в реальности.

Студенту удается совмещать хобби с учебой в университете. В Центре литейных технологий Самарского политеха есть всё необходимое оборудование для создания 3D-моделей и их дальнейшего превращения в военную миниатюру.

Максим начал заниматься масштабным моделизмом 2 года назад. За это время он создал более 40 уникальных миниатюр в масштабах 1:32, 1:35, 1:48, 1:72, 1:100, 1:144, 1:350. Часть из них делал под заказ. Сейчас в его коллекции хранятся фигурки солдат, а также танки, машины, самолеты и другая техника времен Великой Отечественной войны.

Фото предоставлены героем публикации.