Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций

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Аспирант 1 курса Самарского государственного аграрного университета Матвей Орлов внесен в Реестр рекордов России в редакции Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», став рекордсменом в номинации «Самое большое количество научных публикаций студента».

Достижением Матвея Орлова стали 136 зарегистрированных из 136 сделанных публикаций. Основные публикации студента связаны с темой биотехнологий и ветеринарной медицины.

При установлении мирового рекорда по данным Реестра рекордов России в редакции Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд рекордсмен получает международный сертификат.

Каждый сертификат содержит уникальный QR-код со встроенной ссылкой на страницу рекордсмена на портале «Интеррекорд», с помощью которого можно убедиться в подлинности сертификата.