Студент РГГУ не стыдится того, что диплом за него написала нейросеть

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Студент РГГУ Александр Жадан не стыдится того, что диплом за него написала нейросеть. Об этом он заявил в пресс-центре «Парламентской газеты».

Жадан считает, что нейросеть можно использовать в различных сферах жизни, а его опыт написания диплома лишний раз доказал это. «Мне было интересно, чтобы другие люди что-то почерпнули из этой истории и могли использовать это в своей жизни, потому что нейросеть можно применять не только для сдачи диплома, а также для написания основ документов программирования или в других разных сферах деятельности. Нейросеть может облегчить работу в разных сферах», — сказал студент. Он добавил, что не стыдится своего поступка. «Мне не стыдно, что за меня диплом написала нейросеть», — сказал он.

В феврале Жадан сообщил, что защитил диплом, большая часть которого была написана чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT. Нейросеть составила 60 страниц диплома, в том числе введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу.

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