«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса

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В 2021 году торжественная церемония конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» пройдет в очном формате на сцене УК МТЛ «Арена». Об этом сообщили участники пресс-конференции, которая состоялась 2 декабря 2021 года.

В этом году конкурс не только отмечает свой 10-летний юбилей, но бьёт рекорды по количеству желающих принять участие в нём.

«Впервые за всю историю на конкурс поступило более 1500 заявок из 80 образовательных организаций. По итогам заочного этапа было определено порядка 300 финалистов. Ежегодно конкурс претерпевает определенные изменения, направленные на его развитие, совершенствование. Не стал исключением и этот год. В январе на встрече с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым студенты вышли с предложением о проведении очного этапа в формате выездного интенсива. Идея получила поддержку, и в рамках финала мы смогли организовать серьезную образовательную и культурную программы, нетворкинг», - пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Также положительный отклик в студенческой среде нашла цифровизация, которая позволила с помощью специальной онлайн-платформы студентгода63.рф подавать заявки дистанционно.

Кроме того, организаторами конкурса было увеличено количество номинаций. Так, к привычным 10 добавились еще и 3 командные.

«Я давно хотела проявить себя, показать свои способности, а тут ещё и новая номинация «Студенческое СМИ года», возможность поучаствовать в команде, показать наши результаты, наши успехи и достижения», - поделилась номинант конкурса Анна Брант.

Ключевым событием конкурса стало открытие Клуба «Студента года». «Инициатива создания Клуба принадлежит победителям прошлых лет. Такая идея была поддержана организаторами конкурса, и в 2020 году они стали настоящими наставниками для будущих участников. В нынешнем, юбилейном, году было принято решение сделать объединение – официальным, а включение победителей в Клуб – традицией», - добавил Сергей Бурцев.

По итогам очного этапа членами жюри было определено 86 номинантов. По традиции имена победителей станут известны на торжественной церемонии, которая пройдет в УК «МТЛ Арена» 9 декабря 2021 года.

«Церемония в этом году юбилейная, поэтому она должна получиться яркой и красочной. На ней мы постараемся вспомнить все прошедшие годы, этапы проведения конкурса. Участников ждут сюрпризы, потому что хочется удивлять, продолжать, развивать. Для студентов церемония – это праздник, который проходит под эгидой уходящего года. Надеемся, что ребятам очень понравится», - рассказала исполнительный директор конкурса Надежда Стаценко.

По традиции подарком для участников и гостей церемонии станет выступление популярной музыкальной группы. В этом году им станет московский коллектив «Cream Soda». Кроме того, используя зарекомендовавшую себя практику прошлых лет, организаторы конкурса решили пригласить популярного ведущего. На этот раз им станет известная актриса, чемпионка Высшей Лиги КВН Екатерина Моргунова.

Торжественное мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участникам при себе необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за три дня до мероприятия.