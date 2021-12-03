Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
Премия призвана отметить достижения участников в сфере внедрения инноваций, операционной эффективности, клиентского опыта, работы с кадрами и реализации отдельных проектов.
Резидент «Жигулевской долины» отмечен двумя наградами международного конкурса
До 15 декабря 2021 года.
Предприниматели и СОНКО могут подать заявку на получение компенсации за нерабочие дни
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры
Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры
Лучший учебный класс ГО и ЧС – в «РКС-Самара»
Лучший учебный класс ГО и ЧС – в «РКС-Самара»
Прототип стратегии развития промтуризма в Самарской области подготовит Университет сервиса
Прототип стратегии развития промтуризма в Самарской области подготовит Университет сервиса
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40%
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.09
EUR 83.81
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса

3 декабря 2021 14:02
100
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса

В 2021 году торжественная церемония конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» пройдет в очном формате на сцене УК МТЛ «Арена». Об этом сообщили участники пресс-конференции, которая состоялась 2 декабря 2021 года.

В этом году конкурс не только отмечает свой 10-летний юбилей, но бьёт рекорды по количеству желающих принять участие в нём.

«Впервые за всю историю на конкурс поступило более 1500 заявок из 80 образовательных организаций. По итогам заочного этапа было определено порядка 300 финалистов. Ежегодно конкурс претерпевает определенные изменения, направленные на его развитие, совершенствование. Не стал исключением и этот год. В январе на встрече с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым студенты вышли с предложением о проведении очного этапа в формате выездного интенсива. Идея получила поддержку, и в рамках финала мы смогли организовать серьезную образовательную и культурную программы, нетворкинг», - пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Также положительный отклик в студенческой среде нашла цифровизация, которая позволила с помощью специальной онлайн-платформы студентгода63.рф подавать заявки дистанционно.

Кроме того, организаторами конкурса было увеличено количество номинаций. Так, к привычным 10 добавились еще и 3 командные.

«Я давно хотела проявить себя, показать свои способности, а тут ещё и новая номинация «Студенческое СМИ года», возможность поучаствовать в команде, показать наши результаты, наши успехи и достижения», - поделилась номинант конкурса Анна Брант.

Ключевым событием конкурса стало открытие Клуба «Студента года». «Инициатива создания Клуба принадлежит победителям прошлых лет. Такая идея была поддержана организаторами конкурса, и в 2020 году они стали настоящими наставниками для будущих участников. В нынешнем, юбилейном, году было принято решение сделать объединение – официальным, а включение победителей в Клуб – традицией», - добавил Сергей Бурцев.

По итогам очного этапа членами жюри было определено 86 номинантов. По традиции имена победителей станут известны на торжественной церемонии, которая пройдет в УК «МТЛ Арена» 9 декабря 2021 года

«Церемония в этом году юбилейная, поэтому она должна получиться яркой и красочной. На ней мы постараемся вспомнить все прошедшие годы, этапы проведения конкурса. Участников ждут сюрпризы, потому что хочется удивлять, продолжать, развивать. Для студентов церемония – это праздник, который проходит под эгидой уходящего года. Надеемся, что ребятам очень понравится», - рассказала исполнительный директор конкурса Надежда Стаценко.

По традиции подарком для участников и гостей церемонии станет выступление популярной музыкальной группы. В этом году им станет московский коллектив «Cream Soda». Кроме того, используя зарекомендовавшую себя практику прошлых лет, организаторы конкурса решили пригласить популярного ведущего. На этот раз им станет известная актриса, чемпионка Высшей Лиги КВН Екатерина Моргунова.

Торжественное мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участникам при себе необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за три дня до мероприятия.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
03 декабря 2021, 13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
Мерами господдержки – «Семейная ферма», «Агростартап» и «Агростартап-регион» - воспользовались 30 местных сельхозтоваропроизводителей.  Экономика
162
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
03 декабря 2021, 12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
Глава Самары проверила ход строительства образовательных объектов. Строительство
155
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
03 декабря 2021, 10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
Торжественное открытие скульптурной композиции выдающемуся самарцу приурочено к его 150-летнему дню рождения. Благоустройство
235
В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
85
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
165
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
158
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
236
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
667
Весь список