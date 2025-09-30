Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году

178

Вопросы реализации в регионе масштабного проекта по созданию международного межвузовского студенческого кампуса рассмотрели на заседании профильного штаба. Его провел врио вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

«Мы скорректировали концепцию проекта в соответствии с вектором научно-технологического развития региона и страны в целом. Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил команде экономического блока сделать специализацией будущего кампуса именно беспилотные роботизированные комплексы. Это связано с амбициозной задачей, озвученной Президентом страны в ходе визита в регион, по созданию в Самарской области центра и института по развитию беспилотной авиации», - отметил Антон Емельяненко.

Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме.

В учебно-лабораторном корпусе будет создан технопарк для привлечения индустриальных партнеров и создания инфраструктуры для прототипирования, развития технологического предпринимательства и поддержки студенческих стартапов.

Кроме того, на территории кампуса будет создан физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как отметил руководитель АНО «Дирекция кампуса» Армен Аракелян, уже в 2026 году планируется подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к непосредственному строительству объектов. Введение кампуса в эксплуатацию запланировано на 2030 год.

Напомним, сеть современных кампусов создается в России по поручению Президента Владимира Путина, в рамках национального проекта «Молодежь и дети».