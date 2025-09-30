Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
Запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году

30 сентября 2025 20:01
178
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году

Вопросы реализации в регионе масштабного проекта по созданию международного межвузовского студенческого кампуса рассмотрели на заседании профильного штаба. Его провел врио вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

«Мы скорректировали концепцию проекта в соответствии с вектором научно-технологического развития региона и страны в целом. Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил команде экономического блока сделать специализацией будущего кампуса именно беспилотные роботизированные комплексы. Это связано с амбициозной задачей, озвученной Президентом страны в ходе визита в регион, по созданию в Самарской области центра и института по развитию беспилотной авиации», - отметил Антон Емельяненко.

Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме.

В учебно-лабораторном корпусе будет создан технопарк для привлечения индустриальных партнеров и создания инфраструктуры для прототипирования, развития технологического предпринимательства и поддержки студенческих стартапов.

Кроме того, на территории кампуса будет создан физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как отметил руководитель АНО «Дирекция кампуса» Армен Аракелян, уже в 2026 году планируется подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к непосредственному строительству объектов. Введение кампуса в эксплуатацию запланировано на 2030 год.

Напомним, сеть современных кампусов создается в России по поручению Президента Владимира Путина, в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
256
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
620
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
235
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
398
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
566
Весь список