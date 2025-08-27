Стартовала регистрация на XI сезон Национальной технологической олимпиады

Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Стартовала регистрация на XI сезон Национальной технологической олимпиады

27 августа 2025 11:37
177
Стартовала регистрация на XI сезон Национальной технологической олимпиады

Открыт прием заявок на XI сезон Национальной технологической олимпиады (НТО) – первых и самых масштабных в России командных инженерных соревнований для школьников и студентов. НТО проводится совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при координации Министерства науки и высшего образования РФ.  К участию приглашаются ученики 5-11 классов, студенты колледжей и вузов.

Ежегодно олимпиада собирает сотни тысяч молодых людей, предлагая более 40 актуальных технологических направлений. Каждый может выбрать профиль по интересам и попробовать свои силы в решении реальных задач. В 2025-2026 учебном году соревнования пройдут в трех возрастных категориях: НТО Junior для школьников 5-7 классов, старший трек для 8-11 классов и студенческий трек. Регистрация для 5-7 классов открыта до 13 октября, для 8-11 классов и студентов – до 4 ноября на сайте олимпиады: my.ntcontest.ru/.

Организационный комитет НТО возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«С 2015 года Национальная технологическая олимпиада объединила почти 900 тысяч школьников и студентов со всей России, а также еще 77 стран. Олимпиада, изначально задуманная как всероссийское инженерное соревнование, постепенно вышла на международный уровень. И мы уверены, что с запуском XI сезона география участников только расширится, а их количество превысит миллион. Однако НТО – это не только про масштаб. Главное здесь – люди. Молодые, яркие, талантливые ребята, которые не просто изучают науку и технологии, а уже сегодня создают будущее. Это говорит о том, что у нас в стране крепнет культура научного и технологического мышления. НТО стала настоящим магнитом для тех, кто хочет расти, развиваться и менять мир», – отметил ранее на заседании оргкомитета НТО Сергей Кириенко.

В новом сезоне НТО старшеклассникам доступны 35 технологических профилей: от искусственного интеллекта, нейротехнологий и информационной безопасности до робототехники, редактирования генома, подводных и космических систем. Студенческий трек олимпиады включает шесть профилей – участникам предстоит решать задачи в области биологии и медицины, мониторинга территорий, разрабатывать решения для добычи полезных ископаемых.

Он также отметил, что в этом сезоне НТО запускаются 4 новых профиля для старшеклассников. Они отражают ключевые тренды в науке и инженерии: «Моделирование в биотехнологиях», «Конструктивная безопасность», «Гибкая и молекулярная электроника», «Инженерные сети городов будущего». В ходе соревнований школьникам 8-11 классов предстоит спроектировать космическую миссию для мониторинга электромагнитного поля Земли, создать VR-симулятор с реалистичными механиками управления, разработать автономную транспортную систему для умного города. Участники также будут работать над компьютерными играми, проектировать спутники и обучать нейросети. Командный формат олимпиады помогает развивать не только технические компетенции, но и умение распределять роли, коммуницировать и находить нестандартные решения в сжатые сроки.

С 2019 года совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» проводится трек НТО Junior для школьников 5–7 классов. В новом сезоне соревнования юниоров охватят семь сфер: виртуальную реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботов, среду обитания и новое направление – киберфизические системы. Для учеников средних классов НТО – это возможность сделать первые шаги в мир современных технологий и проектного мышления.

Победители и призеры профилей школьного трека НТО, включенных в проект Приказа Минобрнауки России, получат льготы при поступлении в вузы – вплоть до 100 баллов ЕГЭ или зачисление без вступительных испытаний. Студенты, показавшие высокий результат, могут пройти стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах НТО, а также воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру вузов-организаторов профилей олимпиады.

«Олимпиада давно зарекомендовала себя как действенный важный инструмент, который помогает готовить будущих лидеров в сфере науки и технологий. Благодаря этому ежегодному интеллектуальному соревнованию школьники могут попробовать себя в роли инженеров или разработчиков, а студенты развить и закрепить профессиональные компетенции», – отметил заместитель сопредседателей оргкомитета НТО, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Финалы НТО Junior для учеников 5-7 классов пройдут в ноябре 2025 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительных соревнованиях в феврале–апреле 2026 года на площадках ведущих технологических университетов страны: НИУ ВШЭ, ИТМО, РТУ МИРЭА, НИЯУ МИФИ, Московский Политех, ДВФУ, НГУ, Томский Политех и другие. Напомним, в X сезоне Национальной технологической олимпиады заявки на участие подали 220 тысяч школьников и студентов, а общий охват олимпиады с 2015 года превысил 880 тысяч участников из всех регионов России и 77 зарубежных стран.

НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.

