Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый

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Федеральный Просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал. Он посвящён поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. Каждый день с 24 по 26 апреля приглашённые эксперты будут рассказывать о перспективах самореализации, которые открыты молодым людям в современной России.

В рамках первого дня марафона зрители узнают о векторе политического развития страны, современных трендах в разных отраслях экономики, главных достижениях науки, культуры и искусства от множества экспертов, включая первых лиц государства: министра просвещения Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации, министра науки и высшего образования Российской Федерации, заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря президента Российской Федерации, а также глав крупных компаний: генерального директора Госкорпорации «Росатом» и генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Среди участников марафона, главной площадкой которого стал Центральный Манеж в Москве, студенты самарских вузов. Самарскую область представляют 9 студентов из трех вузов региона: Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного экономического университета.

Организаторы подготовили насыщенную и интерактивную программу. Первый день марафона получил название «Время действий», второй - «Человек действующий», третий - «Траектория карьеры».

Просветительский марафон идет в прямом эфире на сайте , а также в группе « ВКонтакте » Российского общества «Знание». Присоединяйтесь!

Также все желающие могут принять участие во всех активностях марафона, в том числе и конкурсах: на сайте и в социальных сетях . Организаторы после марафона доставят победителям и активным участникам призы, а знания, полученные на марафоне, останутся на всю жизнь.

«Сегодня время идти вперед, побеждать, и наши лекторы покажут молодежи пути развития, расскажут, как быть активными здесь и сейчас, ведь это главный фактор, определяющий победителя. А ребята пусть выбирают, что каждого из них вдохновляет», — говорит генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.