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Старшеклассников Самарской области приглашают к участию в Едином дне открытых дверей в колледжах «Профессионалитета»

20 апреля 2024 11:24
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Старшеклассников Самарской области приглашают к участию в Едином дне открытых дверей в колледжах «Профессионалитета»

Старшеклассников Самарской области и их родителей приглашают к участию в Едином дне открытых дверей в колледжах «Профессионалитета»

20 апреля в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей в 370 образовательно-производственных кластерах федерального проекта «Профессионалитет», объединяющего колледжи, техникумы и ведущие российские предприятия. Более 40 тысяч школьников, их родителей и педагогов смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании страны.

Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе «Профвыбор. Самарская область».

Трансляция областных мероприятий (классный час и родительское собрание) будет проведена в официальной группе Вконтакте 

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