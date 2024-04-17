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Старшеклассников региона и их родителей приглашают к участию в Едином дне открытых дверей в колледжах «Профессионалитета»

17 апреля 2024 18:03
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В Самарской области рамках проведения Единого дня открытых дверей запланировано 2 крупных мероприятия.

20 апреля в 79 регионах России пройдет Единый день открытых дверей в 370 образовательно-производственных кластерах федерального проекта «Профессионалитет», объединяющего колледжи, техникумы и ведущие российские предприятия. Более 40 тысяч школьников, их родителей и педагогов смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании страны.

В образовательных организациях страны запланировано более 1200 родительских собраний с участием руководителей региональных органов исполнительной власти совместно с представителями предприятий-работодателей. Школьники посетят более 600 экскурсий на предприятия, где встретятся с их представителями, а также примут участие в мастер-классах. На площадках техникумов и колледжей пройдут более 1000 профессиональных проб, в рамках которых обучающимся будет предложено попробовать себя в различных профессиях.

В Самарской области рамках проведения Единого дня открытых дверей запланировано 2 крупных мероприятия:

18 апреля в 14:00 – областной классный час;   

20 апреля в 11:00 – областное родительское собрание.

Собрания будут проводиться в гибридном формате: и онлайн, и очные на базе ПОО.

Трансляция областных мероприятий (классный час и родительское собрание) будет проведена в официальной группе ВКонтакте Центра профессионального образования Самарской области (https://vk.com/cposo).

Во время проведения Единого дня открытых дверей школьников ожидают профессиональные пробы на площадках колледжей и индустриальных партнеров. Онлайн собрание с презентацией образовательных программ и возможностей проекта будет проведено для родителей старшеклассников. А пока в школах области проходят классные часы для обучающихся 8-11 классов с участием Амбассадоров Профессионалитета, экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами проводят предприятия машиностроительного и железнодорожного кластеров.

Найти интересное для себя мероприятие и записаться на него обучающиеся могут в своей школе на информационной платформе «Профвыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru).

В 2023 году в мероприятиях Единого дня открытых дверей Федерального проекта «Профессионалитет» приняли участие более 120 тысяч школьников Самарской области и их родителей.

«Среднее профессиональное образование сегодня крайне востребовано: более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет им стать высококвалифицированными специалистами уже во время обучения. За два года в 68 субъектах Российской Федерации открыто 220 образовательно-производственных кластеров, в этом году будет создано еще 150 кластеров по 24 направлениям. Студенты получают возможность пройти практику и трудоустроиться в передовые российские компании. В прошлом году участниками Единого дня открытых дверей стало более 510 тысяч человек. В этом году мы также приглашаем ребят и взрослых познакомиться с программами проекта, узнать о способах получения востребованной профессии и пообщаться с мастерами образовательно-производственных кластеров», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В 2022 году Самарская область в числе первых присоединилась к проекту. Приёмную кампанию в 2022 году на новый уровень профессионального образования вели шесть колледжей и техникумов Самарской области, вошедшие в два кластера: «Машиностроительный» и «Железнодорожного транспорта».

Базовыми образовательными организациями для создания кластеров стали Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова. На их базе созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.

В 2024 году к Федеральному проекту «Профессионалитет» в Самарской области присоединятся 3 новых кластера:

— образовательный кластер «ПРОдетство/знание/движение» для отрасли Педагогика (базовая

— организация Самарский социально-педагогический колледж»);

— кластер «Управление и Право» для отрасли Правоохранительная сфера и управление (базовая организация – Самарский торгово-экономический колледж);

кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация — Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева).

 

Фото:    pxhere.com

Теги: Самара

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