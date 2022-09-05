Стало известно расписание каникул в школах Самарской области

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Самарские школьники только начали учебный год, но уже могут ждать осенних каникул. Стали известны точные периоды отдыха детей до следующего лета, пишет ГТРК Самара.

Даты каникул зависят от того, в каком формате принято обучение в конкретной школе - по четвертям или триместрам. В первом случае учащиеся отдохнут три раза:

- с 29 октября до 6 ноября;

- с 31 декабря до 8 января;

- с 8 апреля до 16 апреля.

В случае, когда дети учатся по триместрам, каникул традиционно больше, но они немного короче. Так, отдохнуть удастся целых 5 раз за учебный год:

- с 10 до 16 октября;

- с 21 до 27 ноября;

- с 31 декабря до 8 января;

- с 20 до 26 февраля;

- с 3 апреля до 9 апреля.

Важно помнить, что администрация школы имеет право устанавливать свои даты каникул, учитывая особенности региона.