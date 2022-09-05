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Стало известно расписание каникул в школах Самарской области

5 сентября 2022 13:34
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Стало известно расписание каникул в школах Самарской области

Самарские школьники только начали учебный год, но уже могут ждать осенних каникул. Стали известны точные периоды отдыха детей до следующего лета, пишет ГТРК Самара.

Даты каникул зависят от того, в каком формате принято обучение в конкретной школе - по четвертям или триместрам. В первом случае учащиеся отдохнут три раза:

- с 29 октября до 6 ноября;

- с 31 декабря до 8 января;

- с 8 апреля до 16 апреля.

В случае, когда дети учатся по триместрам, каникул традиционно больше, но они немного короче. Так, отдохнуть удастся целых 5 раз за учебный год:

- с 10 до 16 октября;

- с 21 до 27 ноября;

- с 31 декабря до 8 января;

- с 20 до 26 февраля;

- с 3 апреля до 9 апреля.

Важно помнить, что администрация школы имеет право устанавливать свои даты каникул, учитывая особенности региона. 

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