Стали известны самые востребованные направления обучения в Самарском политехе

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С 31 октября по 3 ноября в СамГТУ проходили дни открытых дверей. 345 школьников со всего региона знакомились со студенческой жизнью и преподавателями вуза.



По мнению организаторов, погружение в университетскую жизнь помогает школьникам определиться с выбором профессии и местом получения высшего образования. Больше всего в этом году участников тест-драйва интересовали такие направления обучения, как строительство, IT, нефтегазовое дело, экономика.



Деканы факультетов рассказали будущим абитуриентам о специфике программ, по которым ведется набор на обучение, об основных индустриальных партнерах – компаниях, где студенты проходят практику и затем трудоустраиваются. Также представители университета ответили на интересующие ребят вопросы и рассказали о преимуществах обучения в Самарском политехе.

К примеру, инженерно-технологический факультет (ИТФ) располагает уникальными лабораториями и лекционными аудиториями, оснащенными новейшей аппаратурой. А на факультете машиностроения, металлургии и транспорта можно освоить современные технологии цифрового производства, 3D-печати и использование наноматериалов.



Тест-драйв Самарского политеха стал традиционной акцией для учащихся 9-11 классов. Для них разрабатывается насыщенная программа, в том числе экскурсии по лабораториям, мастер-классы и увлекательные квизы с вопросами на разные темы.

"Мы регулярно проводим тест-драйв в вузе для привлечения абитуриентов. Этот формат уже доказал свою эффективность. К примеру, по итогам весеннего тест-драйва студентами Самарского политеха стали несколько сотен человек, которые в настоящее время успешно осваивают образовательные программы в области строительства, информационных технологий, таможенного дела, архитектуры и дизайна, нефтегазового дела и других, - комментирует проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского политеха Евгений Франк", сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ