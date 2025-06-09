Сразу три самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

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SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2019—2024 годах. В рейтинг этого года вошли сразу 3 вуза из Самары: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва (Самарский университет), Самарский государственный технический университет и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2019—2024 годах. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 30 000 рублей (+10%) и составляет 330 000 рублей в месяц.

Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Средняя заработная плата их выпускников достигает 290 000 рублей в месяц. У IT-специалистов из ИТМО медианная зарплата за год выросла на 30 000 рублей (+12%), из МГУ — на 40 000 (+16%), что позволило московскому университету подняться на 1 ступень в рейтинге (с 3 места в 2024 году на второе в 2025).

На 3 месте — три вуза: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники 2019—2024 годов зарабатывают в среднем по 280 000 рублей в месяц (+30 000 рублей/+12%).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва (Самарский университет) поднялся за год на 1 строчку и занял 14 место. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 160 000 в месяц. 85% выпускников остаются работать в Самаре по окончании обучения в вузе.

Самарский государственный технический университет занял в этом году 16-ую строчку, поднявшись на три позиции. В среднем выпускники вуза в IT получают 150 000 руб., средняя зарплата выпускников в ИТ-сфере выросла на 20 000 руб. за год. 70% выпускников после окончания учебы продолжили работать в городе.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики расположился на 18 строке. Зарплаты выпускников выросли на 5 тысяч рублей и составляют в среднем 140 тысяч рублей в месяц. В городе обучения остаются 88% выпускников.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.