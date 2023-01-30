Специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов по архивному фонду

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В минувшую пятницу специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» по архивному фонду Управления Росреестра по Самарской области, который хранится в филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Студентам первого, второго и четвертого курсов юридического факультета, а также среднего профессионального образования по специальности «земельно-имущественные отношения» Университета «МИР» рассказали об истории образования архива ведомства, о государственном фонде данных, полученном в результате проведения землеустройства на территории Самарской области (ГФДЗ), а также о том, в каких жизненных ситуациях могут понадобиться архивные документы ГФДЗ.

«Как правило документы из архива нужны при государственном кадастровом учете земельных участков, а также для урегулирования земельных споров. К примеру, если ваш сосед поставит свой забор на вашем земельном участке, вам может потребоваться землеустроительное дело, из материалов которого будет видно, что было проведено межевание земельного участка, есть акт согласования границ с прежними соседями, есть план земельного участка. Документы, исторически подтверждающие границы и площадь вашего участка, будут в этом случае основанием защиты ваших прав в судебном разбирательстве», – говорит Алексей Князькин, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Самарской области.

В ГФДЗ содержится большое количество различных материалов по использованию земли:

– материалы почвенного и геоботанического обследований, используемые для разработки проектов рекультивации нарушенных и загрязненных земель, для оценочных и других работ;

– материалы инвентаризации населенных пунктов, садоводческих товариществ, землеустроительные (межевые) дела, содержащие информацию, подтверждающую факты использования земель гражданами и юридическими лицами и необходимую для формирования земельных участков, установления их границ, приобретения и регистрации прав на них, установления и кадастрового учета границ земельных участков, границ административно-территориального устройства Самарской области (населенные пункты, муниципальные образования), территориальных зон и зон с особыми условиями использования земель (охранные, санитарно-защитные и другие зоны и территории).

«Также в ГФДЗ содержится много различных землеустроительных проектов, материалов обследований и изысканий, содержащих информацию об использовании земель, планировании сельскохозяйственного производства, о производственном потенциале земель, которая может быть использована в качестве исходных данных для современного проектирования и планирования использования земель. Например, один из фермеров Волжского района Самарской области собирал информацию о ранее действовавших системах орошения на территории земель, находящихся в настоящее время в его собственности, с целью восстановления их орошения в настоящее время», – рассказывает Виктор Ежов, заместитель начальника отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Самарской области.

Экскурсия была интересной и познавательной. Студенты внимательно слушали рассказчиков, задавали вопросы, интересовались, кто может получать сведения из архива ГФДЗ.

«Материалы ГФДЗ носят открытый общедоступный характер, ими может воспользоваться любое заинтересованное лицо, исключение составляют материалы, отнесенные к категории ограниченного доступа, в том числе, содержащие персональные данные. Материалы фонда данных предоставляются всем заинтересованным лицам бесплатно. Востребованность в материалах по землеустройству высока: в 2022 году количество запрошенных материалов составило 67 263 единицы, из них 24 059 – материалы ГФДЗ», – отметил Алексей Князькин.

«Мы очень рады, что студентам Университета «МИР» было наглядно продемонстрировано, что такое Государственный фонд данных, полученный в результате проведения землеустройства. Его материалы представляют не только историческую, но практическую ценность. Экскурсия, которую провел самарский Росреестр для наших студентов – отличная возможность ознакомиться с одним из направлений деятельности ведомства. Мы заинтересованы, чтобы наши студенты находили достойные места работы, поэтому приветствуем их участие в подобных проектах», – говорит Светлана Петрова, руководитель правового управления Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка».