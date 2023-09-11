Совет ректоров вузов Самарской области принимает поздравления с юбилеем

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.
Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»
Председатель НСЗП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту.
Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.
12 сентября в Самарской области местами умеренный дождь, до +18°С
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.
beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.
Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.
В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»
Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Совет ректоров вузов Самарской области принимает поздравления с юбилеем

11 сентября 2023 13:22
173
Совет ректоров вузов Самарской области принимает поздравления с юбилеем

В Самарской области проходят торжественные мероприятия в честь знаменательной даты – 50-летия Совета ректоров вузов региона. Этому событию был посвящен трехдневный форум «Вектор Самарской науки», который собрал в областном Дворце спорта абитуриентов, студентов и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Самарской области. Кульминацией праздничных мероприятий стало торжественное собрание вузовской молодежи, преподавателей и ректоров в пятницу, 8 сентября 2023 года.

Совет ректоров вузов Самарской области играет большую роль в жизни региона. Во многом благодаря активной позиции руководства высших учебных заведений Самарская область является одним из лидеров в сфере высшего образования в стране, в том числе по концентрации значительного количества направлений обучения. В вузах области осуществляется подготовка по 351 направлению бакалавриата, 74 направлениям специальностей высшего образования, работают 109 факультетов различных направлений.

Созданный в 1973 году, Совет ректоров прошел большой путь. Он начал свою историю фактически как государственный орган управления высшей школой, а в 90-е годы являлся общественной организацией, деятельность которой строилась вокруг защиты прав и интересов студентов и преподавателей.

Сегодня Совет ректоров многое делает для развития партнерских отношений с органами власти, налаживания связей с общественными организациями, усиления межвузовского взаимодействия, заботится об укреплении материально-технической базы, кадрового потенциала учебных заведений, уделяет большое внимание образовательным и научным программам. Ректоры вузов создают условия и для различных направлений развития и самореализации студентов, активно поддерживая волонтерские движения, спортивные и культурные традиции.

В состав Совета ректоров входят руководители наиболее крупных и значимых учреждений высшего профессионального образования Самарской области.

Поздравить их с юбилейной датой пришли первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Казаков, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, преподаватели вузов, студенты, представители общественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кудряшов сказал: «50-летие Совета ректоров – это значимая дата для Самарской области. Наш регион – один из ведущих образовательных центров страны. По оценкам Министерства образования и науки РФ, Самарская область по качеству высшего образования занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. Это хороший результат, но мы продолжаем стремиться к лучшему. Сегодня каждый из 24 вузов Самарской области имеет свои успехи. Наши ведущие вузы активно работают в программе «Приоритет 2030», многие высшие учебные заведения стали лицами проекта «Передовые инженерные школы», у нас работает научно-образовательный центр международного уровня «Инженерия будущего», который признан одним из самых эффективных в стране. И нашей общей задачей является объединять научные разработки вузов с интересами и запросами промышленных предприятий, чтобы добиться решения основной задачи, которую ставит Президент РФ Владимир Владимирович Путин, - достижения технологического суверенитета страны. Мы успешно работаем над решением этой задачи и уже добиваемся определенных результатов».

Виктор Кудряшов обратился к истории Совета ректоров, отметив большой вклад в деятельность организации выдающихся ученых, организаторов образования, ректоров, которые в разные годы являлись председателями Совета: Виктора Павловича Лукачёва (1973-1988), Юрия Петровича Самарина (1988-1999).

Слова благодарности прозвучали в адрес Почетного гражданина Самарской области, Председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Петровича Котельникова, который принял эстафету в 1999 году и четверть века является бессменным председателем Совета.
«Спасибо за Вашу огромную работу! Есть ощущение, что Вы работаете 24 часа в сутки, максимально эффективно выполняя задачи Председателя Самарской Губернской Думы и Председателя Совета ректоров вузов. В этом Вы являетесь примером для всех в этом зале», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что в Самарской области видны эффективные плоды взаимодействия научного сообщества и власти, реальные изменения. Активно развивается материально-техническая база вузов, строятся новые объекты вузовской инфраструктуры, бассейны, спортзалы, ремонтируются действующие учебные корпуса и студенческие общежития. «Сегодня Губернатор уделяет самое пристальное и постоянное внимание развитию науки и высшей школы региона. Совместно с Советом ректоров реализуется широкая система губернских премий и грантов для студентов и аспирантов вузов. За достижения в решении научных проблем им присуждаются премии Губернатора, предоставляются гранты на выполнение работ, назначаются стипендии Губернатора и именные стипендии. Это подчеркивает четкое понимание региональной властью того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут», - подчеркнул Геннадий Котельников.

Совет ректоров Самарской области принимал в этот день поздравления от Президента Российского Совета ректоров Виктора Садовничего, председателя Совета ректоров ПФО Романа Стронгина, которые приняли участие в торжественном собрании в режиме видеоконференцсвязи.
Заслуженным представителям вузовского сообщества были вручены награды Губернатора Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
207
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
218
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
674
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
658
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
514
Весь список