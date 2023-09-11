Совет ректоров вузов Самарской области принимает поздравления с юбилеем

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В Самарской области проходят торжественные мероприятия в честь знаменательной даты – 50-летия Совета ректоров вузов региона. Этому событию был посвящен трехдневный форум «Вектор Самарской науки», который собрал в областном Дворце спорта абитуриентов, студентов и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Самарской области. Кульминацией праздничных мероприятий стало торжественное собрание вузовской молодежи, преподавателей и ректоров в пятницу, 8 сентября 2023 года.



Совет ректоров вузов Самарской области играет большую роль в жизни региона. Во многом благодаря активной позиции руководства высших учебных заведений Самарская область является одним из лидеров в сфере высшего образования в стране, в том числе по концентрации значительного количества направлений обучения. В вузах области осуществляется подготовка по 351 направлению бакалавриата, 74 направлениям специальностей высшего образования, работают 109 факультетов различных направлений.



Созданный в 1973 году, Совет ректоров прошел большой путь. Он начал свою историю фактически как государственный орган управления высшей школой, а в 90-е годы являлся общественной организацией, деятельность которой строилась вокруг защиты прав и интересов студентов и преподавателей.



Сегодня Совет ректоров многое делает для развития партнерских отношений с органами власти, налаживания связей с общественными организациями, усиления межвузовского взаимодействия, заботится об укреплении материально-технической базы, кадрового потенциала учебных заведений, уделяет большое внимание образовательным и научным программам. Ректоры вузов создают условия и для различных направлений развития и самореализации студентов, активно поддерживая волонтерские движения, спортивные и культурные традиции.



В состав Совета ректоров входят руководители наиболее крупных и значимых учреждений высшего профессионального образования Самарской области.



Поздравить их с юбилейной датой пришли первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Казаков, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, преподаватели вузов, студенты, представители общественных организаций.



Обращаясь к собравшимся, Виктор Кудряшов сказал: «50-летие Совета ректоров – это значимая дата для Самарской области. Наш регион – один из ведущих образовательных центров страны. По оценкам Министерства образования и науки РФ, Самарская область по качеству высшего образования занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. Это хороший результат, но мы продолжаем стремиться к лучшему. Сегодня каждый из 24 вузов Самарской области имеет свои успехи. Наши ведущие вузы активно работают в программе «Приоритет 2030», многие высшие учебные заведения стали лицами проекта «Передовые инженерные школы», у нас работает научно-образовательный центр международного уровня «Инженерия будущего», который признан одним из самых эффективных в стране. И нашей общей задачей является объединять научные разработки вузов с интересами и запросами промышленных предприятий, чтобы добиться решения основной задачи, которую ставит Президент РФ Владимир Владимирович Путин, - достижения технологического суверенитета страны. Мы успешно работаем над решением этой задачи и уже добиваемся определенных результатов».



Виктор Кудряшов обратился к истории Совета ректоров, отметив большой вклад в деятельность организации выдающихся ученых, организаторов образования, ректоров, которые в разные годы являлись председателями Совета: Виктора Павловича Лукачёва (1973-1988), Юрия Петровича Самарина (1988-1999).



Слова благодарности прозвучали в адрес Почетного гражданина Самарской области, Председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Петровича Котельникова, который принял эстафету в 1999 году и четверть века является бессменным председателем Совета.

«Спасибо за Вашу огромную работу! Есть ощущение, что Вы работаете 24 часа в сутки, максимально эффективно выполняя задачи Председателя Самарской Губернской Думы и Председателя Совета ректоров вузов. В этом Вы являетесь примером для всех в этом зале», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что в Самарской области видны эффективные плоды взаимодействия научного сообщества и власти, реальные изменения. Активно развивается материально-техническая база вузов, строятся новые объекты вузовской инфраструктуры, бассейны, спортзалы, ремонтируются действующие учебные корпуса и студенческие общежития. «Сегодня Губернатор уделяет самое пристальное и постоянное внимание развитию науки и высшей школы региона. Совместно с Советом ректоров реализуется широкая система губернских премий и грантов для студентов и аспирантов вузов. За достижения в решении научных проблем им присуждаются премии Губернатора, предоставляются гранты на выполнение работ, назначаются стипендии Губернатора и именные стипендии. Это подчеркивает четкое понимание региональной властью того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут», - подчеркнул Геннадий Котельников.



Совет ректоров Самарской области принимал в этот день поздравления от Президента Российского Совета ректоров Виктора Садовничего, председателя Совета ректоров ПФО Романа Стронгина, которые приняли участие в торжественном собрании в режиме видеоконференцсвязи.

Заслуженным представителям вузовского сообщества были вручены награды Губернатора Самарской области.