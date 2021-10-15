Сотрудники УФСИН СО выступили перед студентами Самарского университета государственного управления

381

Цель мероприятия – профориентация будущих юристов. Перед студентами юридического факультета Института экономики и права выступили начальник пресс-службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Алексей Халитов и старший инспектор отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УИС региона майор внутренней службы Наталья Бутко.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обстоятельно, на высоком профессиональном уровне ознакомили студентов со структурными подразделениями УФСИН, спецификой работы и профессиональными требованиями к кандидатам на службу.

Особое внимание выступающие удели истории и традициям пенитенциарной системы региона, которой в нынешнем году исполнилось 127 лет. Отмечалось, что биография УФСИН неразрывно связана с историей нашей страны. В ней было немало мрачных и светлых страниц.

В завершении сотрудники ответили на многочисленные вопросы студентов. Кроме того, состоялась демонстрация фильма по истории УИС, пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области