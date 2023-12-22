Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между заводом «Самарский Стройфарфор» и Самарским Политехом

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Завод «Самарский Стройфарфор» и Самарский политех подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту на 2024 год.

Встреча началась с презентации: генеральный директор «Самарского Стройфарфора» Павел Мисюля рассказал представителям Самарского политеха о производственной деятельности, модернизации оборудования и о социальной политике предприятия, которое производит сантехнику SANITA LUXE и SANITA, а также керамогранит KERRANOVA и GRASARO.

В свою очередь ректор политеха Дмитрий Быков познакомил заводчан с вузом, с его исследовательскими и научными возможностями, рассказал о проектах, в которых возможно взаимодействие.

В ходе встречи были намечены основные направления сотрудничества, специалисты, ответственные за их реализацию и контрольные точки. Также определили темы для работы студенческих междисциплинарных проектных команд под руководством преподавателей вуза и опытных заводских практиков.

Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков подчеркнул схожесть подходов завода и вуза к научно-производственным и социальным вопросам: «Мы рассчитываем на долгое плодотворное сотрудничество и готовы предоставить предприятию все имеющиеся у нас ресурсы – кадровые, научные, образовательные. Забота о людях – это самое главное, поэтому подход компании близок Политеху. Постоянное развитие дает инженеру возможность самореализации. А личный успех, успех предприятия, успех страны – это то, на чем строится наша жизнь».

Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля сказал: «Мы уверены в больших перспективах сотрудничества между нашим заводом и Самарским политехом. На предприятии трудятся выпускники этого вуза, и мы хотим видеть у себя новые кадры с такой же сильной подготовкой. Также для производственных процессов важны научные и исследовательские мощности политеха. В свою очередь мы готовы предоставить базу для прохождения практики и работы проектных команд, другие возможности завода».

После официального подписания документов состоялась экскурсия, на которой представителям политеха показали производство сантехники и керамогранита.