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12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева. Гостями церемонии стали представители правительства Самарской области, российского и зарубежного бизнеса.

Ярким событием встречи стала открытая лекция руководителя инновационного подразделения Alibaba Cloud Юрия Юзифовича "Управление инновациями на предприятиях".

Обращаясь к участникам церемонии, проректор по цифровой трансформации Самарского университета Дмитрий Пашков, отметил, что решение о создании Института искусственного интеллекта было принято ученым советом университета совсем недавно - в марте 2021 года.

"Год назад в структуре университета появился Центр искусственного интеллекта, за прошедшие месяцы он показал существенную динамику в решении тех задач, ради которых и создавался - объединение компетенций в области компьютерных и инженерных наук, IT, Data Science, которые развивались локально в институтах и на кафедрах вуза, - отметил проректор. - Для того, чтобы системы ИИ получили развитие на единой площадке, Центр был преобразован в Институт искусственного интеллекта. Помимо научно-исследовательских и прикладных проектов, он сможет предоставлять услуги дополнительного образования и коммерциализировать свои наработки. Системы ИИ находятся на пике науки, а за мультидисциплинарностью будущее. Уверен, такая кооперация покажет хорошие результаты".

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов поздравил университет с новым этапом развития и отметил, что у Института искусственного интеллекта есть все предпосылки для достижения высот во всех сферах экономики и производства на благо человека.

Юрий Юзифович подчеркнул, что у Самарского университета есть передовые достижения в области искусственного интеллекта, и он очень рад, что талантливые молодые ученые развивают их на площадке вуза.

Директор Института искусственного интеллекта, профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Артем Никоноров в свою очередь заявил о важности объединения гуманитарных, естественно-научных, инженерных направлений, представленные в Самарском университете для создания уникальных прикладных инновационных продуктов.

В ходе открытия сотрудники Института продемонстрировали гостям научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В частности, виртуальный археологический музей, системы дополненной виртуальной реальности, были презентованы и возможности дифракционной линзы, способной заменить полноценный телеобъектив. Артем Никоноров в этой связи отметил символичность события, произошедшего незадолго до 60-летия полета Юрия Гагарина - 22 марта ракета-носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту наноспутники, среди которых есть аппараты, оснащенные сверхлегкими оптическими системами дистанционного зондирования Земли. В основе системы лежит созданная учеными Института плоская дифракционная линза и в ближайшие недели ученые смогут увидеть полученное с ее помощью изображение.

Помимо дальнейшего развития в этом направлении Институт искусственного интеллекта намерен проводить исследования в интересах крупных заказчиков, таких как Сбер, Huawei и других и формировать коллаборации с ведущими компаниями и научными центрами для реализации прорывных междисциплинарных инновационных проектов.

Фото Олега Давыдова