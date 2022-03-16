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Школы Самары присоединились к Всероссийской акции «Письмо русскому солдату»

16 марта 2022 20:41
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Важно, чтобы дети и подростки осознавали, насколько важна поддержка для людей, находящихся вдали от дома, тех, кто днем и ночью несет свою службу.

Самарские школы участвуют во Всероссийской патриотической акции «Письмо русскому солдату». Она проходит по всей стране с 1 марта по 15 апреля 2022 года. Учащиеся 1-2 классов рисуют наполненные теплом и добротой рисунки, а ребята постарше - пишут слова поддержки и благодарности солдатам и офицерам, исполняющим свой воинский долг.

Искренние пожелания передают в воинские части с надеждой, что они дойдут до адресатов и напомнят им, что дома их всегда ждут и любят, а их труд - залог нашей всеобщей безопасности. Важно, чтобы дети и подростки осознавали, насколько важна поддержка для людей, находящихся вдали от дома, тех, кто днем и ночью несет свою службу.

В среду, 16 марта, акция прошла в МБОУ Школа № 64 г. о. Самара.

«Эта акция для неравнодушных, интересующихся историей своей страны детей и взрослых. Всегда испытываю чувство гордости за подрастающее поколение, потому что в этих письмах теплые слова поддержки, благодарности солдатам, офицерам, медицинским работникам, всем военнослужащим. Особые эмоции вызывают детские письма и трогательные рисунки. В них яркие краски, любовь к окружающему миру и благодарность солдатам. Каждому человеку важно знать, что его ждут, поддерживают, в него верят. Надеемся, что все письма и рисунки обязательно найдут своего адресата», - отметила директор МБОУ Школа № 64 г. о. Самара Оксана Елизарова.

На рисунках учащихся младших классов можно увидеть природу, голубое небо и реки, животных и птиц, необычные дома и улыбающихся людей - все, что связано в представлении детей с мирной жизнью. По словам школьников, они хотят напомнить защитникам Отечества, для чего они исполняют свой нелегкий долг и рискуют жизнью.

«Я нарисовал сегодня солнышко, радугу, озеро, город, где что-нибудь строится. Думаю, солдат почувствует, что все в городе хорошо и ему это будет очень приятно. Очень важно поддержать наших военных», - сказал учащийся 2 «А» класса Михаил Волков.

Педагогический коллектив образовательного учреждения отмечает: участие во Всероссийской акции «Письмо русскому солдату» вносит большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Дети много рассуждают о нашей прекрасной Родине и ее защитниках, которые выполняют важную и ответственную миссию по сбережению и обеспечению безопасности нашей страны. Ребятам очень нравится участвовать в акции, сегодня свои слова признательности и благодарности они могут выразить через рисунок. На этих изображениях то, ради чего русский солдат служит своей стране: мирное небо, радость, тепло, солнце и улыбки, все самое доброе и светлое отражено в этих рисунках», - отметила учитель начальных классов МБОУ Школа № 64 Марина Ляпаева.

«Эта акция проводится в поддержку наших солдат, чтобы они знали и помнили, что мы их любим, ценим, ждем на Родине и всегда будем помнить, что они сделали для нас», - говорит Ульяна Караваева, учащаяся 8 «А» класса МБОУ Школа № 64.

 

Фото:   администрация Самары

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