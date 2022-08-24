Школы Самары преобразились к новому учебному году

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Уже на следующей неделе пройдет знаковый для школьников и их близких праздник - День знаний. Общеобразовательные учреждения областной столицы откроются для 128 тысяч ребят, почти 15 тысяч из них – первоклассники. Все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования по результатам комиссионной проверки были допущены к работе.

«В 34-х образовательных учреждениях был проведен капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Ещё в 31-ом учреждении капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, обновили материально-техническую базу. В семи спортивных школах и в 21-ом учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнен текущий ремонт инженерных систем, зданий и помещений. Кроме того, для школ искусств и музыкальных школ приобретены новые инструменты, учебное оборудование и пособия. Подготовка к отопительному периоду во всех образовательных и спортивных учреждениях проходит с соблюдением сроков», - отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

Большое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности, а также укреплению материально-технической базы. В новом учебном году в образовательных учреждениях из-за роста числа заболевших коронавирусом продолжат соблюдение санитарно-эпидемиологических мер: будет проводиться термометрия, выполняться график санитарной обработки помещений и контактных поверхностей, будут использоваться обеззараживатели воздуха и средства для дезинфекции.

В преддверии старта учебного года изменился облик ряда образовательных учреждений. Так, в МБОУ Школе № 139 г. о. Самара были капитально обновлены обеденный зал, входная зона с пандусом, обустроенная в соответствии с принципами безбарьерной среды, а также преобразился кабинет домоводства. В современном, ярком помещении столовой, оформленном по индивидуальному дизайн-проекту, одновременно могут обедать 200 учеников.

«В этом году сбылась наша давняя мечта – отремонтировали обеденный зал. Был разработан дизайн-проект, а на ремонт выделили необходимые средства. В обеденном зале была проделана колоссальная работа - заменили половое покрытие, покрасили стены, сделали современное освещение и многое другое. Совсем скоро будет доставлена новая мебель. Уверена, этот обеденный зал создаст особое настроение у учащихся и сотрудников», - рассказала директор МБОУ Школы № 139 г.о. Самара Ирина Раткевич.

Еще одно важное изменение: была капитально отремонтирована входная зона с пандусом и крыльцо, ведь в этой школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и здесь создана безбарьерная среда - есть лифтоподъемник, два пандуса, оборудована туалетная комната.

Изменился и внешний облик МБОУ Школы № 144 г.о. Самара: теперь здание, в котором обучаются 975 маленьких жителей города, обрамляют удобные входные группы.

«В этом году Департамент образования Администрации городского округа Самара выделил средства, и были отремонтированы входные группы, отмостка и частично положен асфальт. Подрядчики работали оперативно, качественно, и в школе успешно прошла комиссионная проверка готовности к новому учебному году», - отметила директор МБОУ Школы № 144 г.о. Самара Татьяна Волохова.

Позитивные перемены радуют как представителей образовательного учреждения, так и родителей - вопросы безопасности и комфорта малышей стоят для них на первом месте.

«В этом году положили новый асфальт, крыльцо с обеих сторон было сделано качественно и теперь мы будем спокойно заходить и выходить с детьми из здания. Каждый год школа за время летних каникул преображается в лучшую сторону», - подчеркнула мама ученика четвертого класса МБОУ Школы № 144 г.о. Самара Елена Чусова.

Летом 2022 года были проведены масштабные работы в одном из старейших образовательных учреждений города – в МБОУ Школе № 42. У здания, возведенного 80 лет назад, непростая судьба: первоначально здесь располагалась мужская школа, во время Великой Отечественной войны – госпиталь, а затем были открыты женская, вечерняя и общеобразовательная школы. В преддверии нового учебного года здесь были капитально обновлены пищеблок, обеденный зал, а также перестроены коммуникации.

«В нашей школе этим летом был проведен ремонт пищеблока и столовой. Требовалось модернизировать коммуникации и продумать более эффективное использование площадей, а также решить проблему с канализацией. Кроме того, была проведена модернизация вентиляционной системы, благодаря чему у нас освободилось дополнительное помещение. Также заменили электрические сети, приобрели новое оборудование. В оформлении столовой участвовали наши ученики, одна из стен – результат их творчества, дети подбирали краски, вырезали шаблоны и мы дали им возможность самовыразиться», - отметила директор МБОУ Школы № 42 г.о. Самара Юлия Генгут.