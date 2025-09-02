Я нашел ошибку
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре

2 сентября 2025 11:58
156
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре

роекте Знание.Спорт. Инициатива поможет школьникам узнать больше о спортивных достижениях нашей страны и овладеть секретами здорового образа жизни, а также разобраться как сдать нормы ГТО на золотой знак отличия.

Стартует проект 8 сентября и охватит все регионы страны. Среди форматов мероприятий – лекции, кинопоказы и викторины. Участниками станут ученики 6–11 классов общеобразовательных школ.

«Наша цель — не просто рассказать о спорте, а искренне увлечь им молодое поколение. Знание.Спорт — это проект о том, как спорт учит побеждать не только на стадионе, но и в жизни. Мы хотим, чтобы энергия, дисциплина и вера в себя стали для молодёжи естественным стилем жизни и источником вдохновения каждый день», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

Каждая школа сможет провести просветительские мероприятия по методическим материалам, подготовленным Обществом «Знание» и войти в число 50 самых активных участников проекта. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Также к проекту присоединятся выдающиеся спортсмены и общественные деятели.

Среди тем, с которыми можно выступить: «Гонки дронов. Как Россия стала лидером фиджитал спорта», «Готов к труду и обороне. Проверь, на что ты способен!», «Здоровый образ жизни. Простые привычки, которые меняют жизнь», «История побед. Викторина о российском спорте и спортивных достижениях россиян», «Спорт и спортивные герои. Кинолекция о жизненном пути звезд отечественного спорта».

Продлятся мероприятия проекта до 31 октября. Рейтинг самых активных школ будет сформирован в начале ноября. Победители получат комплекты спортивного инвентаря.

Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
