197

Школы регионов России начнут учебный год в очном формате. Для большинства школьников от Калининграда до Камчатки линейки пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей, однако есть регион, где родителям придется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сообщили ТАСС представители региональных властей. Это Ханты-Мансийский автономный округ.

В Республике Крым власти сначала приняли решение допускать в школы региона на линейки 1 сентября только родителей первоклашек по QR- коду о вакцинации от коронавируса. Однако позднее решение отмененил глава региона Сергей Аксенов. При этом он призвал родителей строго соблюдать масочный режим.