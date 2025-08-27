Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране

27 августа 2025 10:28
178
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране

Накануне Дня знаний рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») выпустило рейтинг ведущих школ России. Он основан на данных о поступлении школьников в лучшие вузы страны.

Всего в него вошло 300 школ со всей страны. И учебные заведения можно распределить по двум основным критериям. Первый — это конкурентоспособность выпускников, то есть наибольшая доля школьников, поступивших в топовые вузы страны. Второй — это список по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы. То есть здесь будет идти речь об абсолютном выражении, без поправки на численность выпускных классов, отражающих масштабы подготовки сильных абитуриентов, пишет 63.ру. 

Первые три места в рейтинге занимают образовательные учреждения Москвы, Московской и Челябинской областей: физтех-лицей имени Петра Капицы (Долгопрудный), СУНЦ МГУ (Москва) и физико-математический лицей № 31 из Челябинска. Самарская область представлена 10 учебными заведениями.

  • Самарский региональный центр для одаренных детей (42 место);

  • Самарский международный аэрокосмический лицей (64 место);

  • Самарский медико-технический лицей (121 место);

  • Самарский лицей информационных технологий (127 место);

  • Лицей авиационного профиля № 135 (203 место);

  • Гимназия № 11 (базовая школа РАН) (210 место);

  • тольяттинский ЧОУ СОШ «Образовательный центр „Школа“» (217 место);

  • Гимназия № 1 (220 место);

  • Лицей «Технический» имени Сергея Королева (229 место);

  • тольяттинский лицей № 57 (271 место).

Учебные заведения Самарской области регулярно попадают в топы по стране. В конце апреля то же агентство RAEX обнародовало данные о 20 лучших вузах России. И в этом рейтинге оказалось сразу три самарских университета. Чуть позже стали известны данные о 100 лучших высших учебных заведениях страны, и там тоже оказались местные вузы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
Весь список