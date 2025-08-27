Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране

178

Накануне Дня знаний рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») выпустило рейтинг ведущих школ России. Он основан на данных о поступлении школьников в лучшие вузы страны.

Всего в него вошло 300 школ со всей страны. И учебные заведения можно распределить по двум основным критериям. Первый — это конкурентоспособность выпускников, то есть наибольшая доля школьников, поступивших в топовые вузы страны. Второй — это список по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы. То есть здесь будет идти речь об абсолютном выражении, без поправки на численность выпускных классов, отражающих масштабы подготовки сильных абитуриентов, пишет 63.ру.

Первые три места в рейтинге занимают образовательные учреждения Москвы, Московской и Челябинской областей: физтех-лицей имени Петра Капицы (Долгопрудный), СУНЦ МГУ (Москва) и физико-математический лицей № 31 из Челябинска. Самарская область представлена 10 учебными заведениями.

Самарский региональный центр для одаренных детей (42 место);

Самарский международный аэрокосмический лицей (64 место);

Самарский медико-технический лицей (121 место);

Самарский лицей информационных технологий (127 место);

Лицей авиационного профиля № 135 (203 место);

Гимназия № 11 (базовая школа РАН) (210 место);

тольяттинский ЧОУ СОШ «Образовательный центр „Школа“» (217 место);

Гимназия № 1 (220 место);

Лицей «Технический» имени Сергея Королева (229 место);

тольяттинский лицей № 57 (271 место).

Учебные заведения Самарской области регулярно попадают в топы по стране. В конце апреля то же агентство RAEX обнародовало данные о 20 лучших вузах России. И в этом рейтинге оказалось сразу три самарских университета. Чуть позже стали известны данные о 100 лучших высших учебных заведениях страны, и там тоже оказались местные вузы.