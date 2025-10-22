Я нашел ошибку
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания

22 октября 2025 12:34
113
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова усилят контроль за качеством горячего питания в школах и детских садах. 

 Ежедневно его осуществляют бракеражные комиссии: качество продуктов и готовых блюд, организацию питания и соблюдение санитарно-гигиенических норм в пищеблоках и обеденных залах контролируют руководитель организации, учитель, ответственный за организацию питания, медицинский работник и родители. 

 В школе № 12 бракеражная комиссия собирается дважды в день – перед завтраком и обедом. Проверяя качество того или иного блюда, члены комиссии выборочно снимают пробу, оценивают органолептические свойства и вкусовые качества. 

Отметим, что бракеражные комиссии работают и в дошкольных учреждениях. 

 Информация об организации питания в детских садах и школах Самары доступна на их официальных сайтах в разделе «Организация питания».

Фото горадминистрации

