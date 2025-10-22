Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания

113

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова усилят контроль за качеством горячего питания в школах и детских садах.

Ежедневно его осуществляют бракеражные комиссии: качество продуктов и готовых блюд, организацию питания и соблюдение санитарно-гигиенических норм в пищеблоках и обеденных залах контролируют руководитель организации, учитель, ответственный за организацию питания, медицинский работник и родители.

В школе № 12 бракеражная комиссия собирается дважды в день – перед завтраком и обедом. Проверяя качество того или иного блюда, члены комиссии выборочно снимают пробу, оценивают органолептические свойства и вкусовые качества.

Отметим, что бракеражные комиссии работают и в дошкольных учреждениях.

Информация об организации питания в детских садах и школах Самары доступна на их официальных сайтах в разделе «Организация питания».

Фото горадминистрации