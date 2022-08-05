Школьные музеи Самарской области борются за приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе видеоэкскурсий

Видеоэкскурсии четырех общеобразовательных учреждений Самарской области принимают участие в онлайн-голосовании за «Приз зрительских симпатий» Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут». Поддержать музейных активистов можно до 1 октября на сайте «Школьного Музея Победы» https://
Отдать голос жителям Самарской области предлагается за видеоэкскурсии ГБОУ СОШ Ставропольский район, с. Васильевка «Жизнь и подвиг Евгения Никонова» (https://schoolvictorymuseum.
Всего в конкурсе приняли участие образовательные организации из 76 регионов Российской Федерации, это более 4 000 участников - педагогов и активистов школьных музеев. Участниками было подготовлено 467 видеоэкскурсий по трём номинациям: «Дорогой событий», «Память поколений» и «Культурные традиции моего региона». Педагоги вместе с активистами школьных музеев создали видеоэкскурсии, посвященные значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны.
Три команды-победители онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» в октябре 2022 года.
Конкурс организован Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом стратегических инициатив Музея Победы в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».