Школьные музеи Самарской области борются за приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе видеоэкскурсий

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Видеоэкскурсии четырех общеобразовательных учреждений Самарской области принимают участие в онлайн-голосовании за «Приз зрительских симпатий» Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут». Поддержать музейных активистов можно до 1 октября на сайте «Школьного Музея Победы» https:// schoolvictorymuseum.ru/ konkursy/vserossiyskiy- konkurs-muzeev- obrazovatelnykh-organizatsiy- kulturnyy-marshrut/.

Отдать голос жителям Самарской области предлагается за видеоэкскурсии ГБОУ СОШ Ставропольский район, с. Васильевка «Жизнь и подвиг Евгения Никонова» (https://schoolvictorymuseum. ru/konkursy/vserossiyskiy- konkurs-muzeev- obrazovatelnykh-organizatsiy- kulturnyy-marshrut/zhizn-i- podvig-evgeniya-nikonova/), ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск «Нам дороги эти позабыть нельзя» (https://schoolvictorymuseum. ru/konkursy/vserossiyskiy- konkurs-muzeev- obrazovatelnykh-organizatsiy- kulturnyy-marshrut/nam-dorogi- eti-pozabyt-nelzya/), МБОУ «Школа №174 имени И.П. Зорина» г.о. Самара «Иван Павлович Зорин – его имя носит наша Школа №174 г.Самары» (https://schoolvictorymuseum. ru/konkursy/vserossiyskiy- konkurs-muzeev- obrazovatelnykh-organizatsiy- kulturnyy-marshrut/ivan- pavlovich-zorin-ego-imya- nosit-nasha-shkola-174-g- samary/), МБОУ «Школа №23 имени Пальмиро Тольятти» г. Тольятти «За мир во всем мире!» (https://schoolvictorymuseum. ru/konkursy/vserossiyskiy- konkurs-muzeev- obrazovatelnykh-organizatsiy- kulturnyy-marshrut/za-mir-vo- vsem-mire/).

Всего в конкурсе приняли участие образовательные организации из 76 регионов Российской Федерации, это более 4 000 участников - педагогов и активистов школьных музеев. Участниками было подготовлено 467 видеоэкскурсий по трём номинациям: «Дорогой событий», «Память поколений» и «Культурные традиции моего региона». Педагоги вместе с активистами школьных музеев создали видеоэкскурсии, посвященные значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны.



Три команды-победители онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» в октябре 2022 года.

Конкурс организован Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом стратегических инициатив Музея Победы в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».