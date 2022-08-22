Школьное питание в Самаре подорожает

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В новом учебном году в самарских школах изменятся цены на питание, сообщает samara.kp.ru.

По словам руководителя Управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяны Лапшовой, для учеников начальных классов стоимость составляет 70 руб. за завтрак и 90 руб. за обед. Также она напомнила, что все горячее питание в школах для младших классов бесплатное, то есть субсидируется из городского бюджета.

Для школьников 5-11 классов стоимость обеда составляет 95 руб., завтрак — 75 руб. и полдник 40 рублей. Все подорожало соответственно на 5 рублей. При этом право на льготное питание имеют дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и те, кто учится в круглосуточном режиме.

Генеральный директор ООО "Комбинат школьного питания" Татьяна Аврискина в свою очередь подчеркнула, что сейчас в некоторых школах внедряется система, которая позволяет детям на определенную стоимость набирать интересный для них набор блюд из нескольких вариантов. Также они могут сэкономить, например, выбирая только первое или только второе блюдо.