Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»

Самарский университет им. Королёва объявил о начале юбилейного, десятого сезона Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». К участию приглашаются школьники 7-11 классов, увлечённые наукой и техникой. Прием заявок проходит до 24 ноября.

Конкурс «Спутник» – это возможность для школьников проявить свои таланты в области инженерных и научных исследований. Среди направлений – ракетостроение и космос, космические аппараты, авиастроение, робототехника и мехатроника, информационные технологии, аэрокосмические энергоустановки.

Подробная информация о конкурсе, правилах участия и требованиях к проектам доступна на официальном сайте https://sputnikssau.ru и в социальных сетях https://vk.com/sputnik.ssau, https://t.me/sputnikteam10.