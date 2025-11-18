Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
В Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»

18 ноября 2025 10:33
105
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»

акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»

С 20 ноября по 20 декабря 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П.И. Чайковского.

«Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею Петра Ильича Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения. Интерес оказался настолько высоким, что мы решили продолжить знакомство ребят с его творчеством. Новая акция организована в виде олимпиады и будет нести преимущественно образовательный характер. Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьников Самарской области  приглашают принять участие в интерактивной Олимпиаде по материалам жизни и творчества выдающего русского композитора. Задания будут представлены для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–18 лет) возрастов по трем блокам – «Музыкальная викторина», «Кроссворд», «Тест».

Основная цель акции – приобщение к богатому наследию России в области культуры и искусства.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ», заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. По итогам акции 25 декабря будут объявлены победители, набравшие наибольшее количество баллов.

***

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
127
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
329
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
304
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1629
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1601
Весь список