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Школьников и студентов СПО Самарской области приглашают принять участие чемпионат Знание.Игра

18 февраля 2025 12:00
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Школьников и студентов СПО Самарской области приглашают принять участие чемпионат Знание.Игра

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества пройдет чемпионат Знание.Игра. Победители тематической игры получат возможность поехать в Москву на федеральный просветительский марафон Знание.Первые.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра (igra.znanierussia.ru/).
Предстоящая интеллектуальная игра Российского общества «Знание» станет специальным форматом федерального просветительского марафона Знание.Первые и будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий.

В чемпионате примут участие порядка 5000 команд школьников и студентов СПО в возрасте от 14 до 18 лет. Игра пройдет во всех федеральных округах страны и будет состоять из 3 туров по 7 тематических вопросов в каждом.

«Чемпионат Знание.Игра, который мы приурочим ко Дню защитника Отечества, объединит ребят со всей страны. Проект даст им возможность проверить свои знания, почувствовать дух интеллектуального соперничества и сопричастность к великому наследию. Уверен, что для ребят чемпионат станет не только интеллектуальным вызовом, но и мотиватором для дальнейшего изучения истории. Победителей мы будем ждать на центральной площадке федерального просветительского марафона Знание.Первые в Москве», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
По итогам игры будет составлен всероссийский рейтинг, команда занявшая в нем первое место сможет поехать на центральную площадку федерального просветительского марафона Знание.Первые в Москве. Марафон пройдет с 28 по 30 апреля, и его главной темой станет 80-летие Великой Победы.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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