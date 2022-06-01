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Школьники все чаще принимают решение закончить обучение после 9 класса и поступить в колледж

1 июня 2022 11:23
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Школьники все чаще принимают решение закончить обучение после 9 класса и поступить в колледж

Школьники все чаще принимают решение закончить обучение после 9 класса и поступить в колледж. Сегодня о таких планах своего ребенка сообщил каждый четвертый родитель — это втрое больше, чем в 2010 году. Абитуриенты и вузов, и колледжей чаще всего выбирают IT-профессии и медицинские специальности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников школ из всех округов страны.

О том, что ребенок по окончании школы продолжит обучение в вузе, сообщили 45% родителей. Дети 25% опрошенных намерены поступить в училище или колледж. У 2% ребенок не будет продолжать учебу — сразу пойдет работать. По словам каждого пятого респондента (20%), в их семье пока не определились с дальнейшей образовательной траекторией выпускника.

Тренд на среднее профессиональное образование становится все более популярным. По сравнению с 2021 годом, число родителей, заявляющих о планах детей на обучение в колледже, выросло на 4 процентных пункта.

Поступая в среднее профессиональное учебное заведение, выпускники, по словам родителей, чаще всего выбирают профессию программиста (23%), медсестры (15%), дизайнера (13%) или педагога (12%). По 8% опрошенных рассказали, что их дети будут учиться на строителя и сотрудника МВД, по 4% — на юриста и автомеханика. У 2% ребенок решил получить в колледже специальность бухгалтера. Еще 11% респондентов назвали другие профессии: сотрудника МЧС, повара, фармацевта и проч.

Каждый третий родитель школьника, нацеленного на поступление в вуз, рассказал о его намерении учиться на программиста (33%). О том, что ребенок выбрал профессию врача, сообщили 14% опрошенных, экономиста — 8%, инженера и психолога — по 6%. По 4% родителей, чьи дети собираются получать высшее образование, рассказали, что в планах выпускника — освоение специальности учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика. По 2% поделились планами ребенка учиться на филолога-лингвиста и тренера. Другие специальности назвали 9% респондентов: упоминались специалист по ВЭД, маркетолог, PR-менеджер, аналитик, соцработник и проч.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 378
  • Время проведения: 21 марта — 31 мая 2022 года
  • Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году
  • Размер выборки: 2000 респондентов
Теги: Опрос

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