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Школьники Самарской области проверили свою финансовую грамотность на Всероссийской онлайн-олимпиаде

7 апреля 2022 14:37
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По всей стране в ней приняли участие более 1,6 миллиона школьников, из них около 27 тысяч из Самарской области.

С 1 по 31 марта на образовательной платформе Учи.ру проходила Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. По всей стране в ней приняли участие более 1,6 миллиона школьников, из них около 27 тысяч из Самарской области.

Лучше всего российские школьники справились с заданиями на постановку финансовых целей и распознавание приемов мошенников (60% правильных ответов). Наибольшие трудности вызвали темы осознанного потребления без вреда для экологии (15%). Если участники отвечали на вопросы неправильно, то потом могли узнать верные ответы.

 «Мы постарались сделать каждое задание олимпиады практически полезным и учесть ситуации, с которыми школьники могут столкнуться в реальной жизни уже сейчас или в будущем. При этом для лучшего восприятия вопросы были адаптированы для детей разных возрастов. Двукратный рост числа участников подтверждает повышение интереса и к формату проведения олимпиады, и к темам финансовой грамотности, навыками которой важно овладевать уже в детстве», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

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